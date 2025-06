Veja os looks dos famosos na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Carmo Dalla Vecchia, Gabriela Loran, Bruno Fagundes e mais celebridades marcam presença na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Neste domingo, 22, vários famosos marcaram presença na Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo. O evento aconteceu na Avenida Paulista e teve o tema de ‘Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro’.

Para os desfiles de trios elétricos, as celebridades capricharam em seus looks. Um dos destaques foi o ator Carmo Dalla Vecchia, que usou uma fantasia de coelho estiloso e ainda deixou o bumbum à mostra.

Por sua vez, o ator Bruno Fagundes apostou em um look discreto, com jaqueta de couro e calça jeans. A discrição também fez parte do modelito da atriz Gabriela Loran, que surgiu com um vestido laranja.

Porém, o estilista Walério Araujo também apostou na extravagância e surgiu com um look repleto de plumas roxas e bota com estampa de oncinha. Enquanto isso, as cantoras Pepê e Neném usaram camisetas brancas com a estampa de um coração com as cores do arco-íris.

Confira as fotos abaixo:

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Andy Santana / Brazil News

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Andy Santana / Brazil News

Gabriela Loran - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Bruno Fagundes - Foto: Natalia Rampinelli/ Agnews

Walério Araujo - Foto: Van Campos/AgNews

Pepê e Neném - Foto: Edu Araujo / Agnews

Evandro Santo - Foto: Natalia Rampinelli/ Agnews