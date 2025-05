Tarso Marques apresenta dois Porsches customizados para a América do Norte

Referência no mercado de customização automotiva, Tarso Marques exibe os dois novos carros Porsches que personalizou

O empresário Tarso Marques, referência mundial em customização automotiva e fundador da TMC (Tarso Marques Concept), realizou um evento em São Paulo para apresentar os dois Porsches customizados que foram vendidos para o mercado norte-americano. Os dois projetos são: um Porsche 930 e um Porsche 964 Carrera, que foram customizados com cores exclusivamente pensadas para essa entrega da linha Sikkens, da AkzoNobel.

O Porsche 930, conhecido por sua linhagem Turbo lendária, recebeu um visual retrô-futurista, misturando potência e estilo clássico com um acabamento artesanal extremo. Já o Porsche 964 Carrera, símbolo dos anos 1990, foi reinterpretado com linhas modernas e soluções estéticas inovadoras, mantendo sua alma esportiva intacta. As cores usaradas foram TMC Sky Pearl (Azul) e TMC Snow Pearl (Branco), ambas com acabamento perolizado, e também com aplicação do Verniz Autoclear Plus HSBC, do Primer Epóxi 328, e do Multi Use Filler HS Dark Grey.

“Cada projeto que criamos aqui na TMC é feito para ser único no mundo. Esses dois Porsches representam mais do que carros: são manifestações de arte, performance e personalidade. Esses carros oficializam o início de uma nova era para a TMC, onde efetivamente damos início a construção de projetos para a América do Norte. Estas serão as duas primeiras unidades de TMC Porsches a serem entregues nos EUA, são carros que já possuem seus proprietários americanos, porém, farão um tour de presença nos principais eventos americanos durante os próximos meses. Enquanto isso, já temos outras duas unidades em produção e a tendência e cada vez mais atender a este mercado", afirmou Tarso Marques.

Tarso Marques apresenta dois Porshes customizados para o mercado norte-americano - Foto: Luan Sloboda

