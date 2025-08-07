Representantes da rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa celebram a presença em evento de empreendedorismo
A rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa marcou presença na 2ª edição do iFood Move, que é voltado para o setor de restaurantes. No evento, os representantes do empreendimento tiveram a oportunidade de conferir as novidades com foco em empreendedorismo, inovação, tecnologia e crescimento.
Durante o encontro, o Sushi em Casa se destacou entre os cases presentes, reforçando sua identidade e compromisso com a excelência, foco no cliente e inovação. “Estar no iFood Move é mais do que participar de um evento. É fazer parte da transformação do setor de alimentação no Brasil. Saímos inspirados e ainda mais preparados para os próximos passos da nossa jornada”, afirma Glauber Galasso, sócio do Sushi em Casa.
Durante o iFood Move, a marca iFood reforçou seu compromisso com os parceiros do food service. Tanto que anunciaram o investimento de R$ 17 bilhões no Brasil em 2025 com o foco em impulsionar o crescimento dos parceiros. O encontro teve também as presenças de personalidades, como o diretor Boninho e o campeão olímpico Usain Bolt.
|Caio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja
|Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025
|Saiba quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos 2025
|Médico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'
|Caçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte
|Thiago Nigro explica escolha de comunhão total de bens em união com Maíra Cardi
|Tarólogo faz previsão para Virginia e Zé Felipe: ‘Pode não ser agora’
|Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
|Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune