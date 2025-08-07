CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025
Eventos / Novidade

Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025

Representantes da rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa celebram a presença em evento de empreendedorismo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 12h29

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Paulo Galasso, Bruno Alves, Beatriz Pentagna, Leandro Martins, Victor Lange e Glauber Galasso.
Paulo Galasso, Bruno Alves, Beatriz Pentagna, Leandro Martins, Victor Lange e Glauber Galasso. - Foto: Divulgação

A rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa marcou presença na 2ª edição do iFood Move, que é voltado para o setor de restaurantes. No evento, os representantes do empreendimento tiveram a oportunidade de conferir as novidades com foco em empreendedorismo, inovação, tecnologia e crescimento. 

Durante o encontro, o Sushi em Casa se destacou entre os cases presentes, reforçando sua identidade e compromisso com a excelência, foco no cliente e inovação. “Estar no iFood Move é mais do que participar de um evento. É fazer parte da transformação do setor de alimentação no Brasil. Saímos inspirados e ainda mais preparados para os próximos passos da nossa jornada”, afirma Glauber Galasso, sócio do Sushi em Casa.

Durante o iFood Move, a marca iFood reforçou seu compromisso com os parceiros do food service. Tanto que anunciaram o investimento de R$ 17 bilhões no Brasil em 2025 com o foco em impulsionar o crescimento dos parceiros. O encontro teve também as presenças de personalidades, como o diretor Boninho e o campeão olímpico Usain Bolt.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leia também

Causa social

Ives do Nascimento, Rejane Soares, Lucas Pessoa, Jessyca Rosendo, Paula da Silva, Jucilaine Wivaldo, Patricia Viana, Brendo Rodrigues, Albert Martins Alves, Arthur da Silva e Felipe Alves - Foto: Divulgação

Conheça os ganhadores do Demoday da 1ª edição do Fenômenos Academy 2025

Amor

Wagner Moura curte evento com a esposa, Sandra Delgado - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Wagner Moura faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

Show

Tati Machado - Foto: Victor Chapetta - Agnews

Tati Machado faz primeira aparição em evento após perder o filho

Novidade

Daniela Robledo lança projeto cultural e social em prol dos povos indígenas brasileiros - Foto: Divulgação

Daniela Robledo lança projeto cultural e social em prol dos povos indígenas brasileiros

Show de humor

Whindersson Nunes - Foto: CARAS Brasil

Whindersson Nunes revela item especial que levou para clínica de reabilitação

Lançamento

Jesus Luz, Paulo André, Felipe Titto e Felipe Rocha - Foto: Divulgação

Famosos prestigiam o lançamento do relógio The One, da Vivara

Últimas notícias

Caio Castro posta foto com a namoradaCaio Castro posta foto romântica com nova namorada; veja
Paulo Galasso, Bruno Alves, Beatriz Pentagna, Leandro Martins, Victor Lange e Glauber Galasso.Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025
MC LivinhoSaiba quem deve substituir MC Livinho no Dança dos Famosos 2025
Gaby Amarantos seguiu a dieta biogênica; médico alerta para riscosMédico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'
Caçulinha e Faustão na GloboCaçulinha, músico do Domingão do Faustão, ganha homenagem um ano após sua morte
Thiago Nigro e Maíra CardiThiago Nigro explica escolha de comunhão total de bens em união com Maíra Cardi
Virginia Fonseca e Zé FelipeTarólogo faz previsão para Virginia e Zé Felipe: ‘Pode não ser agora’
Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo MelhorMarcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Camilla Luddington em Grey's AnatomyAtriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade