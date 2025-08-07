Sushi em Casa marca presença no iFood Move 2025

Representantes da rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa celebram a presença em evento de empreendedorismo

A rede de delivery de comida japonesa Sushi em Casa marcou presença na 2ª edição do iFood Move, que é voltado para o setor de restaurantes. No evento, os representantes do empreendimento tiveram a oportunidade de conferir as novidades com foco em empreendedorismo, inovação, tecnologia e crescimento.

Durante o encontro, o Sushi em Casa se destacou entre os cases presentes, reforçando sua identidade e compromisso com a excelência, foco no cliente e inovação. “Estar no iFood Move é mais do que participar de um evento. É fazer parte da transformação do setor de alimentação no Brasil. Saímos inspirados e ainda mais preparados para os próximos passos da nossa jornada”, afirma Glauber Galasso, sócio do Sushi em Casa.

Durante o iFood Move, a marca iFood reforçou seu compromisso com os parceiros do food service. Tanto que anunciaram o investimento de R$ 17 bilhões no Brasil em 2025 com o foco em impulsionar o crescimento dos parceiros. O encontro teve também as presenças de personalidades, como o diretor Boninho e o campeão olímpico Usain Bolt.