Silvia Pfeifer faz rara aparição com o namorado em evento no Rio de Janeiro

Atriz da novela Dona de Mim, Silvia Pfeifer surpreende em rara aparição com o novo namorado, que é advogado, em evento no Rio de Janeiro

A atriz Silvia Pfeifer está apaixonada! Na noite desta quinta-feira, 17, ela fez uma rara aparição em público com seu novo namorado, o advogado Edson Pinto. Os dois começaram a namorar há pouco tempo e esbanjaram romantismo em um evento no Rio de Janeiro.

O casal apaixonado trocou um beijo na frente dos paparazzi de plantão nesta noite. Eles marcaram presença na cerimônia de abertura da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e acontecerá em novembro de 2025 em Belém, no Pará.

Recentemente, Pfeifer falou sobre o seu novo namorado. Em entrevista no Jornal O Globo, ela falou sobre a nova fase de sua vida amorosa e celebrou a sua alegria de viver algo novo.

"Estou namorando e estou muito feliz. Mudar mexe muito com a gente. Sair de um casamento de tanto tempo, desde os 18 anos até os 62, é realmente uma busca, uma fase interessante e assustadora. Mas, como em qualquer momento difícil, a gente se descobre, o que é enriquecedor. Conheci Edson há pouco tempo. Sempre fui reservada e me dou o direito de continuar assim. Faz pouco tempo que estamos juntos. É uma relação muito rica", afirmou.

Atualmente, a atriz interpreta uma advogada na novela Dona de Mim, da Globo.

Silvia Pfeifer faz rara aparição com o namorado, Edson Pinto - Foto: Anderson Borde / AgNews

A separação de Silvia Pfeifer após 44 anos de casamento

Antes de engatar o novo namoro, Silvia Pfeifer passou por uma separação. Em 2021, ela terminou o casamento de 44 anos com o empresário Nelson Chamma. Juntos, eles tiveram dois filhos, Emanuella e Nicholas, e romperam quando ela estava com 62 anos.

"Tive um casamento muito longo. Comecei a namorar meu ex-marido aos 18 anos e me separei aos 62. Fiquei num vácuo por quase um ano, sem me relacionar, sem vivenciar de fato o que era estar solteira. Não sabia o que era isso, porque sempre estive em uma relação", disse ela no site Heloisa Tolipan.

E completou: "Sempre é tempo de se descobrir, de viver uma nova relação. Aprendi muito a viver sozinha, lido bem com a minha solitude. A vida é mais interessante quando compartilhada, mas tem que valer a pena... Acho importante falar sobre os medos, sobre o receio de se expor. A expectativa da vida e das relações muda com a idade. O sexo é diferente, o dia a dia é diferente. A gente se torna mais seletivo, sabe melhor o que quer e o que não quer".

