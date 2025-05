Show de Lady Gaga: Veja os looks dos famosos para o evento

Juliette, Leticia Colin, Silvero Pereira e mais celebridades capricham nas escolhas dos looks para prestigiarem o show de Lady Gaga na Praia de Copacabana

O show da cantora Lady Gaga atraiu uma multidão de fãs para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 3. Além dos fãs anônimos na areia da praia, o evento também reuniu várias celebridades com looks estilosos.

A cantora e ex-BBB Juliette Freire surgiu no local com um modelito com camisa branca e saia com estampa xadrez. Por sua vez, a atriz Leticia Colin investiu na sensualidade com um macacão com renda e lingerie à mostra.

O ator Silvero Pereira apostou em um visual mais rock'n'roll com jaqueta jeans com aplicações de espelhos e bermuda descolada. Além disso, outras celebridades surgiram com camisetas com fotos da cantora, como Gominho e Gabriela Loran.

Alguns famosos também apostaram em looks confortáveis para se divertirem no show. Luana Maia, irmã de Bruna Marquezine, surgiu com camiseta regata e minissaia. Yanna Lavigne vestiu um top branco com calça soltinha. E Jonathan Azevedo apareceu com camiseta polo e bermuda branca.

Veja os looks na galeria de fotos abaixo:

