Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. São Paulo Oktoberfest 2025: Novidades são apresentadas no evento TOP Night
Eventos / Novidade

São Paulo Oktoberfest 2025: Novidades são apresentadas no evento TOP Night

TOP Night em São Paulo celebra o lançamento de novidades para a Oktoberfest 2025

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 11h37

Evento Top Night
Evento Top Night - Foto: Divulgação

No dia 12 de agosto de 2025, o TOP Night foi o palco de um encontro entre líderes de marcas, autoridades e representantes de instituições alemãs, realizado na Residência Oficial da Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo. O evento teve como tema as novidades da São Paulo Oktoberfest 2025, um dos maiores e mais aguardados festivais de cerveja e gastronomia do Brasil. Os convidados puderam degustar Spof Bier, a primeira cerveja oficial do evento, e a Spof Wurst, a maior salsicha do Brasil, com impressionantes 30 centímetros.

O evento contou com a presença de empresários e executivos de empresas renomadas, como Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche, Bosch, Continental e Aurora Alimentos, entre outros. Essas marcas, que já são parceiras da festa, reforçaram seu apoio à cultura alemã e ao fortalecimento dos laços entre o Brasil e a Alemanha.

Entre os destaques da noite, estavam a Spof Bier e a Spof Wurst, que foram apresentadas pela primeira vez ao público. A Spof Bier, uma cerveja que promete agradar aos amantes da bebida, marca a estreia da marca oficial do evento, enquanto a Spof Wurst chama atenção pela impressionante dimensão: com 30 centímetros de comprimento, a salsicha se tornará uma das atrações gastronômicas mais esperadas do festival.

Além das novidades gastronômicas, a noite também celebrou o cartaz oficial da 8ª edição da São Paulo Oktoberfest, criado pela estudante Carolina Poloni, que foi escolhida entre os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Panamericana Escola de Arte e Design. A arte do cartaz reflete a união de tradições e inovações da cultura alemã, que permeiam o festival a cada edição.

Para Martina Hackeberg, Cônsul-Geral da Alemanha em São Paulo, a São Paulo Oktoberfest é um verdadeiro símbolo da união entre culturas: "A São Paulo Oktoberfest é muito mais do que uma festa da cerveja. É um encontro de culturas, de gastronomia, de música e de tradições que fortalecem, a cada edição, os laços históricos e de amizade entre Brasil e Alemanha", afirmou.

O impacto econômico e cultural da festa

O presidente da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Alexander Seitz, também comentou sobre o significado da São Paulo Oktoberfest: “A cultura alemã é marcada por uma combinação única de tradição e inovação, valores que a São Paulo Oktoberfest representa muito bem. É uma honra fazer parte dessa festa que conecta Brasil e Alemanha, unindo o que temos de mais autêntico na gastronomia, na música e nas experiências culturais, enquanto se reinventa a cada ano para encantar o público!

Walter Cavalheiro Filho, idealizador da São Paulo Oktoberfest, destacou a importância econômica e cultural do evento: “O festival é mais do que uma celebração. É um palco para negócios, turismo e conexões entre marcas e entidades que promovem a cultura e a economia no Brasil.

O que esperar da edição de 2025

A São Paulo Oktoberfest 2025 acontece de 19 de setembro a 5 de outubro no Parque Villa-Lobos e promete ser uma edição inesquecível. O festival trará, pela primeira vez, o 1º Festival de Cervejarias Artesanais do Estado de São Paulo, com mais de 80 rótulos artesanais e espaços gastronômicos dedicados à culinária alemã. A programação cultural será recheada de shows típicos, bandas tradicionais e experiências imersivas, agradando todas as idades e mantendo viva a cultura da Alemanha no Brasil.

Evento Top Night - Foto: Divulgação

Evento Top Night - Foto: Divulgação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

São Paulo Oktoberfesttop night

