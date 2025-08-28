Sabores que aquecem: Alto da Brasa conquista convidados no CARAS Inverno 2025

Chef Michelle Peretti leva cortes nobres e receitas autorais ao evento mais elegante da temporada em Campos do Jordão

Campos do Jordão mais uma vez se transformou no cenário dos sonhos com a temporada CARAS Inverno 2025. Em meio ao charme das montanhas, quem roubou a cena – e os paladares – foi o restaurante Alto da Brasa, comandado pela talentosa chef Michelle Peretti. Com uma proposta que une técnicas de parrilla, ingredientes de excelência e harmonização com cervejas artesanais, a casa surpreendeu os convidados com um menu que exalou sofisticação e brasilidade.

"Comecei no restaurante do meu pai e fui me apaixonando cada vez mais pela cozinha", conta Michelle, relembrando as origens de sua trajetória. Hoje à frente do Alto da Brasa, localizado no tradicional Parque da Cerveja, a chef se especializou em cortes de carne e em harmonizações com cervejas produzidas ali mesmo, direto da fábrica. Uma expertise que ela fez questão de compartilhar com todo o carinho e criatividade.

Logo nas entradas, os sabores já entregaram personalidade: a coxinha de costela – estrela do cardápio – chega à mesa com molho barbecue feito com cerveja da casa e uma cremosa maionese defumada. Outra iguaria que conquistou sorrisos foi o divertido pastel de vento, uma releitura interativa em que cada convidado pode rechear à sua maneira, respeitando o próprio paladar.

Já o pão de malte com queijo camembert, gratinado com mel e castanhas, elevou o conceito de comfort food a um novo patamar. Feito com fermentação natural, o pão usa o mesmo malte da cervejaria local, reforçando o compromisso do restaurante com ingredientes autênticos.

No prato principal, a excelência no preparo das carnes ficou evidente nos cortes servidos: o cupim e a costela na brasa de cocção lenta foram finalizados na parrilla e acompanhados de uma seleção de guarnições típicas e saborosas, como arroz biro-biro, mandioca cremosa, farofa crocante e vinagrete fresco. Uma verdadeira ode à gastronomia brasileira feita com técnica e paixão.

Para adoçar a experiência, Michelle apostou em duas sobremesas que são marca registrada do restaurante: o fondue de chocolate, clássico da temporada de inverno em Campos, e a cocada cremosa brulée, tostada na medida certa e servida quentinha.

"É um prazer enorme fazer essa parceria com a CARAS. Estamos sempre de portas abertas para recebê-los novamente", declarou Michelle. A presença do Alto da Brasa no CARAS Inverno 2025 não só encantou, como reafirmou o talento e a paixão da chef por proporcionar experiências memoráveis através da gastronomia.