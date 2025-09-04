Royal Prestige reforça como alimentação e bem-estar caminham juntos

Em encontro especial, convidados discutem como a cozinha pode ser um espaço de afeto, equilíbrio e conexão verdadeira

A cozinha vai muito além de um ambiente para preparar refeições; ela pode ser palco de conexões profundas, lembranças afetivas e verdadeiros rituais de bem-estar. E foi com esse olhar que a Royal Prestige®, marca de panelas premium, promoveu um encontro especial reunindo convidados para um bate-papo sobre alimentação consciente, equilíbrio e a importância de desacelerar no dia a dia.

Com mediação da jornalista e apresentadora Fabiana Scaranzi, o evento promoveu reflexões sobre como o alimento pode ser um instrumento poderoso de conexão. “Pra mim, comida está muito relacionada a afeto. As melhores conversas acontecem na cozinha ou em volta de uma mesa”, afirmou.

Aline Marques, diretora da Prestige, celebrou a troca entre os participantes. “Nós estamos muito felizes. É uma oportunidade de inspiração, porque a arte de cozinhar é exatamente isso: proporcionar um momento de alegria”, compartilhou.

Presente no evento, a apresentadora Angélica, embaixadora da Royal Prestige, trouxe reflexões sobre presença e autocuidado. “Com tanta informação disponível, a gente fica meio disperso e não foca no que importa. Não existe busca pela felicidade, a felicidade é o momento presente”, destacou. Para ela, a alimentação é também uma prática de consciência. “A comida traz aconchego e afeto. Alimentação é um olhar para dentro, é conexão”, disse. “Na minha casa, jantar em família é um momento nosso — e sem celular. Foi um processo para conseguir isso, mas se tornou algo que meus filhos pedem.”

A importância de criar tempo para o que realmente importa também foi ponto central da fala de Cinthia Helena, diretora de marketing e produto da Hy Cite, marca detentora da Royal Prestige. “Nossos produtos são ferramentas que possibilitam mais praticidade no dia a dia e, por consequência, mais bem-estar. Nossas panelas são práticas e fazem com que você cozinhe com 1/3 do tempo. Isso te dá mais tempo para desfrutar da família, dos filhos, pra conversar ou ter um momento consigo mesmo.”

Ao final, o evento deixou uma mensagem clara: cozinhar pode ser, sim, um ato de amor — por si, pelos outros e pela vida que se deseja viver. E é nesse processo de escolha, consciência e presença que o verdadeiro bem-estar se constrói.