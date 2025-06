Roberto Zeballos lança o livro ‘A Era dos Semi Deuses’

O Dr. Roberto Zeballos, que é clínico geral, anuncia o lançamento do seu novo livro, chamado 'A Era dos Semi Deuses - Uma Evolução na Espécie’

O Dr. Roberto Zeballos, que é clínico geral com Mestrado e Doutorado em Imunologia pela UNIFESP, lança seu novo livro. O projeto recebeu o nome de A Era dos Semi Deuses - Uma Evolução na Espécie e é lançado nesta terça-feira, 10, com sessão de autógrafos na loja Artefacto do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Saiba qual é a sinopse do livro:

"A Era dos Semideuses, uma evolução na espécie“ descreve com uma linguagem simples e objetiva que somos responsáveis diretos pelas realidades que experimentamos. Afirma que, além de criar, somos capazes de controlar, escolher e materializar nossas experiências, nossos desejos, nossos sonhos. Descreve casos, verdadeiros milagres, onde a sensibilidade, a alma, o coração e o desejo foram decisivos no resultado da cura e no sucesso de suas ações na pandemia da COVID-19. Revela o segredo, com técnicas de introspecção, de como controlar nossos pensamentos e criar nossa realidade. Associa as realizações com conhecimentos de epigenética, biologia de crença e física quântica que tendem a explicar e racionalizar o fantástico, simplificando a arte de viver e concluindo que tudo é possível. Só depende de nós!".