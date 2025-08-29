Prana Park conquista os holofotes na temporada CARAS Inverno 2025

Localizado na área mais alta do Brasil, parque une aventura, natureza, gastronomia e uma vista de tirar o fôlego em Campos do Jordão

O Prana Park, empreendimento que vem se consolidando como um dos destinos mais encantadores de Campos do Jordão (SP), foi um dos grandes destaques da temporada CARAS Inverno 2025. Fundado há cerca de quatro anos, o parque nasceu quase que por acaso, como revela Celso Camargo, proprietário do espaço.

“Nunca tivemos a intenção de ter um parque de atividades e um restaurante, mas foi acontecendo”, contou ele, relembrando o início da trajetória do parque que hoje é referência em turismo na Serra da Mantiqueira.

A fazenda da família Camargo já existia há mais de duas décadas, mas foi a vocação natural da região para o turismo que motivou a criação do Prana Park. “Em Campos, a terra não é boa para plantar, não tem atividade agrícola que compense. A atividade com retorno mais óbvio teria que ser voltada para o turismo. Resolvemos abrir um parque de atividade que se tornou um sucesso muito maior do que poderíamos imaginar”, explicou.

Foi com essa premissa que nasceu o Prana Pôr do Sol, um point para quem busca uma vista privilegiada e um momento inesquecível no fim de tarde. O sucesso estrondoso, que atrai mais de 700 visitantes por dia durante a média estação, deu chance para que uma nova ideia começasse a tomar forma: um parque de atividades.

A tirolesa foi a primeira atração de aventura, seguida por uma bicicleta aérea de 400 metros que se tornou o grande destaque do parque. “A bicicleta acabou se tornando a maior atração da região”, revelou Celso, com orgulho. Em pouco tempo, o parque ganhou também um restaurante acolhedor, passeios a cavalo e um dos maiores circuitos de arborismo da região.

O diferencial do Prana Park vai além das atividades. “Não queríamos repetir o que já existia em Campos. A ideia sempre foi oferecer experiências únicas”, reforça o proprietário. E assim foi feito: a cada nova temporada, o parque surpreende os visitantes com propostas inovadoras que equilibram adrenalina, contato com a natureza e momentos de contemplação — tudo com uma pitada especial de hospitalidade e cuidado.

A localização privilegiada também é um dos maiores trunfos do Prana Park. Situado em um dos pontos mais altos do Brasil, a cerca de 200 metros acima da própria cidade de Campos do Jordão, o parque proporciona uma vista deslumbrante. “Num dia claro, você avista sete cadeias de montanhas, já adentrando o sul de Minas”, descreve Celso.

Celso Camargo entre o elenco do CARAS Inverno 2025

Além disso, a qualidade do ar e da água mineral da Serra da Mantiqueira são destaques que encantam os visitantes. Com outorga de água mineral reconhecida internacionalmente, o parque oferece aos seus frequentadores não apenas atividades emocionantes, mas também bem-estar e saúde. “Você tem um lugar onde bebe uma das melhores águas do mundo, respira um dos melhores ares e tem uma das melhores vistas”, afirma Celso, ressaltando o privilégio de estar cercado pela natureza exuberante.