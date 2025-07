Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025

Marca da J.Macêdo trouxe um sabor especial à temporada, mostrando toda a sua versatilidade em cardápios criativos

Serenidade, confiança e satisfação. Essa tríade de sentimentos define a participação da Petybon no CARAS Inverno Campos do Jordão 2025. A marca abrilhantou a gastronomia da temporada, com três experiências distintas e cardápios saborosos.

A Petybon levou para o evento a sua linha de massas grano duro, com diversos cortes – perfeitos para quem busca praticidade e versatilidade na hora de ousar e surpreender na cozinha. “São produtos feitos tanto para os pratos do dia a dia quanto para as refeições mais elaboradas”, afirma Andréia Fukuda, gerente-executiva de Marketing da J.Macêdo.

No Jantar Emoções, preparado pelo Jardins de Monet no restaurante Bella Vista, cada prato levou o nome de um sentimento. A entrada, por exemplo, foi batizada de Inspiração e apresentada em um copo de Lasanha com salada morna de Gemelli. Já os pratos principais foram chamados de Serenidade, Otimismo e Confiança, com preparos à base de Cavatappi, Fettuccine e Rigatoni. A sobremesa, que encerrou o menu, foi elaborada com a Lasanha Petybon, banana flambada e sorvete – e não poderia ter outro nome: Satisfação!

“O cardápio do chef Lee Andreotti transformou cada emoção em experiência gastronômica, conectando as pessoas aos valores da marca e à proposta da Petybon em Alimentar o que te faz bem”, afirma Andréia.

Priscila Fantin e Bruno Love em jantar de massas Petybon - FOTO: Ian Castilho/Tafnis PradoTafnis

Menu preparado pelo Jardins de Monet com massas Petybon - FOTO: Ian Castilho/Tafnis Prado

Outra experiência oferecida pela Petybon durante a temporada aconteceu no restaurante Elio Cucina, da chef Maria Catão. O menu contou com Gemelli, Fettuccine, Rigatoni Integrali Biovita e Lasanha em diferentes preparos, também inspirados pelos sentimentos Inspiração, Otimismo, Confiança e Satisfação.

Por fim - mas não menos importante -, os convidados foram envolvidos pelas emoções e pelos sabores proporcionados pela Petybon, ao experimentarem o cardápio preparado pelo time de gastronomia do restaurante Bella Vista.

Jantar de massas Petybon - FOTO: Ian Castilho

“Ficamos muito felizes em poder proporcionar essa degustação aos convidados do CARAS Inverno 2025. Fizemos uma ponte entre a unidade da J.Macêdo em São José dos Campos e Campos do Jordão. Por ela passam produtos de qualidade, produzidos com tecnologia de ponta, com sabores capazes de despertar emoção em cada receita”, completa Andréia.

Com presença garantida na mesa dos brasileiros desde 1937, a Petybon atua nos segmentos de massas e lasanhas e é uma das marcas da J.Macêdo – segundo maior produtor de massas do Brasil e líder no segmento de lasanhas direto ao forno. O portfólio conta com mais de 20 produtos, nos segmentos ovos e grano duro, oferecendo uma linha completa com os cortes mais amados pelos consumidores. Os produtos, únicos, saborosos e de alta qualidade, transformam o dia a dia em um momento gastronômico, inspirando as pessoas a adicionarem mais sabor às receitas por meio de seu toque especial.