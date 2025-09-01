Patricia Marx faz rara aparição com a esposa em noite de espetáculo

Patricia Marx leva a esposa, Renata Pedreira, para curtir um evento de dança em São Paulo. Veja a foto das duas juntas

A cantora Patricia Marx fez uma rara aparição com sua esposa, a arquiteta Renata Pedreira, em um evento no último final de semana. As duas foram fotografadas juntas durante a sétima edição da Semana Paulista de Dança, que aconteceu no MASP.

Elas assistiram ao espetáculo Outros Toms, com a Studio3 Cia. de Dança e o ator Gabriel Braga Nunes.

O evento ainda teve outros convidados famosos, como o cantor Bryan Behr, o jornalista Thiago Crespo, o diretor Jorge Takla, os empresários e prometer Liège Monteiro e Luiz Fernando Coutinho. O evento de dança teve curadoria do coreógrafo Anselmo Zolla. "Ao ocuparem os espaços do MASP, essas criações ganham novas leituras, impulsionadas tanto pelo contexto arquitetônico do museu quanto pela relação direta com o público que circula diariamente pela Avenida Paulista”, comentou ele.

Renata Pedreira e Patricia Marx - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Thiago Crespo - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Rafael Aragão - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Luiz Fernando Coutinho, Liège Monteiro, Naia Rosa e Evelyn Baruque - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Jorge Takla e Anselmo Zolla - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Gabriel Braga Nunes - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Bailarinos da Studio3 Cia. de Dança - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Anna Lúcia Maestri e Bryan Behr - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Casamento de Patricia Marx

Ex-integrante do Trem da Alegria, a cantora Patrícia Marx se casou em 2024 com a namorada, Renata Pedreira. “Já moramos juntas há 3 anos e meio e me sinto casada. Nesse ponto, o relacionamento de mulheres é bem objetivo. Mas vamos oficializar no final de agosto. Vai ser discreto e só no civil para a família. A gente prefere viajar”, disse ela em junho ao site Gshow.

Vale lembrar que Patrícia assumiu sua orientação sexual há quatro anos. "Apesar de achar que eu deveria ter me assumido mais cedo, não tenho arrependimento. Não tinha condições psíquicas. Tinha muita projeção dos outros. Era a menina da bolha. Hoje tenho maturidade para ter uma relação mais tranquila e transparente. A melhor que já tive", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Marx 🏳️‍🌈 ☭ (@patriciamarxoficial)

Patrícia Marx tem 51 anos de vida

A cantora Patrícia Marx completou 50 anos de vida em junho de 2024 - hoje ela está com 51 anos. Na festa de 50, ela compartilhou um texto para celebrar sua nova idade.

"Todo ano nessa mesma data eu me faço a mesma pergunta; o que mais eu poderia desejar profundamente? E diante dessa reflexão, eu poderia dizer, que a vida é uma grande surpresa. Ela que nos acompanha e está sempre desejando os mesmos desejos que a gente. Ela realmente nos dá aquilo aquilo que desejamos de acordo com as nossas escolhas. Então posso dizer que neste momento, eu escolhi ser contribuição. Eu escolhi desejar a vida, o amor, enfrentar e a lidar com os meus medos, inseguranças, frustrações, e transformá-las em aprendizado e desejo. Eu escolhi ser feliz na simplicidade, pq a vida é mais simples mesmo, assim como a natureza também é", afirmou ela.

E completou: "Eu escolhi me acolher mais, investir nas coisas que sempre quis fazer, escolhi me aceitar e cuidar mais de mim, a respeitar meus limites, a dizer não pra muita coisa, a abrir mão de outras… Essa maturidade que não veio sozinha, mas com muito trabalho de auto conhecimento e cuidado, principalmente da minha saúde mental. Nada vale mais do que isso. Porque viver requer uma presença nessa relação entre vc e o mundo. De que maneira eu posso melhorar isso? De que maneira eu posso contribuir nessa relação entre eu, as pessoas, o planeta e a natureza? Qual a qualidade de amor, cuidado e responsabilidade que eu tenho nisso tudo? Então tá aí a minha reflexão para este dia que não volta mais rs É poder contribuir para um mundo mais acolhedor e possível. E possivelmente mais humano. Obrigada à todos que de alguma forma, contribuíram com tanto amor, para que eu pudesse chegar até aqui. Amo vocês".