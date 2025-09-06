CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Pastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã
Eventos / Encontro cristão

Pastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã

As pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima comemoram o encontro cristão feminino no Maracanã

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 06/09/2025, às 17h56

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima - Foto: Divulgação

As pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima estão radiantes com o sucesso do encontro cristão feminino Juntas Conference no Maracanã, Rio de Janeiro. O encontro de fé reuniu 65 mil mulheres com a missão de clamar por avivamento, cura e salvação em busca do chamado de Deus por meio do tema Gerações, inspirado no versículo de Salmos 145:4.

As pastoras e ministrantes celebraram a oportunidade de viver a experiência com as mulheres cristãs. "Levar a Juntas Conference para o Maracanã não é apenas ocupar um dos maiores estádios do mundo; é cumprir uma palavra profética declarada há mais de 50 anos por Billy Graham, justamente nesse mesmo lugar. O tema deste ano é Gerações, e nada é mais simbólico do que ver milhares de mulheres reunidas em um espaço histórico para viver aquilo que o céu já havia anunciado", disse Camila Barros. 

Raquel Lima comentou sobre a união feminina cristã. "Esse ajuntamento é um sinal de que Deus está levantando mulheres para além das paredes da igreja, para que o avivamento seja visto em lugares emblemáticos do nosso país. O Maracanã, que já foi palco de tantas multidões, se tornou testemunha de milhares de mulheres rendidas aos pés de Jesus. É sobre declarar ao Brasil e ao mundo que o lugar da mulher é no centro do propósito de Deus, levantando uma geração ousada, cheia do Espírito, marcada para transformar famílias, cidades e nações", afirmou. 

Gabriela Lopes destacou a presença das mulheres no evento. "Quando milhares de vozes se unem em um só clamor, em um só cântico, em uma só fé, algo sobrenatural acontece. Reunir cerca de 60 mil mulheres no Maracanã não é apenas sobre números, mas sobre unidade. Cada lágrima, cada oração e cada palavra ministrada ecoará não só dentro do estádio, mas também nos céus", comentou. 

Por fim, Midian Lima contou sobre a emoção de ver a expressão de fé. "Esse ajuntamento potencializou a experiência porque nos lembrou que não estamos sozinhas: há uma multidão de mulheres guerreiras, mães, filhas e líderes se levantando em uma só voz para declarar que Jesus é o Senhor. Isso cria uma atmosfera profética que ultrapassa barreiras, trazendo salvação, cura e avivamento não só para quem está presente, mas para toda uma geração que será impactada pelo que Deus está fazendo hoje no Maracanã", afirmou. 

Juntas Conference
Foto: Divulgação

Redação CARAS

A redação do site CARAS é composta por jornalistas e estagiários de Comunicação Social que produzem os conteúdos sobre o universo das celebridades, realeza e influencers.

cristãpastorasencontro cristão

Leia também

Festival

Tato Gabus Mendes com a filha, Luiza - Foto: Will Dias / Brazil News

Tato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town

Música

Vitão, Karol Conká e Beatriz Reis - Foto: Brazil News / AgNews / e Reprodução / Instagram

Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town

Família

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Filho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town

Casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Divulgação

Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani

Artes

Astrid Fontenelle, Margareth Menezes e Zeca Camargo - Fotos: Divulgação

Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo

Debate

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo - Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista

Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive

Últimas notícias

Bruna Biancardi contraiu celulite facial após espremer espinhaInchaço na boca impressiona! Bruna Biancardi recebe diagnóstico, e médico analisa: 'É perigoso'
Natalia Belloli e Raphinha são pais de GaelEsposa do jogador Raphinha desabafa após filho ser ignorado em parque da Disney
Tati Machado tem o número 9 na missão de vidaAstróloga revela missão de vida da apresentadora Tati Machado: 'Precisa ter isso muito em mente'
Tato Gabus Mendes com a filha, LuizaTato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town
Mariangeles MaiaMorre ex-primeira dama do Rio, Mariangeles Maia, aos 76 anos
Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian LimaPastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã
Vitão, Karol Conká e Beatriz ReisConfira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town
Bruna Biancardi surgiu com rosto visivelmente inchado em jogo da NFLBruna Biancardi contrai doença grave após espremer espinha, e médica explica: 'Pode ser fatal'
Astrid Fontenelle com o filho, GabrielFilho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town
Renato Albani e Juliana FructuozoSaiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade