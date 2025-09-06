Pastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã

As pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima comemoram o encontro cristão feminino no Maracanã

As pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima estão radiantes com o sucesso do encontro cristão feminino Juntas Conference no Maracanã, Rio de Janeiro. O encontro de fé reuniu 65 mil mulheres com a missão de clamar por avivamento, cura e salvação em busca do chamado de Deus por meio do tema Gerações, inspirado no versículo de Salmos 145:4.

As pastoras e ministrantes celebraram a oportunidade de viver a experiência com as mulheres cristãs. "Levar a Juntas Conference para o Maracanã não é apenas ocupar um dos maiores estádios do mundo; é cumprir uma palavra profética declarada há mais de 50 anos por Billy Graham, justamente nesse mesmo lugar. O tema deste ano é Gerações, e nada é mais simbólico do que ver milhares de mulheres reunidas em um espaço histórico para viver aquilo que o céu já havia anunciado", disse Camila Barros.

Raquel Lima comentou sobre a união feminina cristã. "Esse ajuntamento é um sinal de que Deus está levantando mulheres para além das paredes da igreja, para que o avivamento seja visto em lugares emblemáticos do nosso país. O Maracanã, que já foi palco de tantas multidões, se tornou testemunha de milhares de mulheres rendidas aos pés de Jesus. É sobre declarar ao Brasil e ao mundo que o lugar da mulher é no centro do propósito de Deus, levantando uma geração ousada, cheia do Espírito, marcada para transformar famílias, cidades e nações", afirmou.

Gabriela Lopes destacou a presença das mulheres no evento. "Quando milhares de vozes se unem em um só clamor, em um só cântico, em uma só fé, algo sobrenatural acontece. Reunir cerca de 60 mil mulheres no Maracanã não é apenas sobre números, mas sobre unidade. Cada lágrima, cada oração e cada palavra ministrada ecoará não só dentro do estádio, mas também nos céus", comentou.

Por fim, Midian Lima contou sobre a emoção de ver a expressão de fé. "Esse ajuntamento potencializou a experiência porque nos lembrou que não estamos sozinhas: há uma multidão de mulheres guerreiras, mães, filhas e líderes se levantando em uma só voz para declarar que Jesus é o Senhor. Isso cria uma atmosfera profética que ultrapassa barreiras, trazendo salvação, cura e avivamento não só para quem está presente, mas para toda uma geração que será impactada pelo que Deus está fazendo hoje no Maracanã", afirmou.