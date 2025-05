Papo João Rock reúne grandes nomes da cena cultura do Brasil

A primeira edição do Papo João Rock aconteceu nesta semana em São Paulo para debater música, cultura e transformação social

O evento Papo João Rock aconteceu na terça-feira, 13 de maio, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, e reuniu grandes nomes da cena cultural do Brasil. O objetivo do encontro foi ser um espaço para debater cultura, música, comportamento e transformação.

O encontro teve 3 painéis temáticos para incentivar o diálogo e a troca de ideias. O primeiro painel foi ‘Gerações: A ressignificação de formatos clássicos’ e trouxe uma conversa entre Marina Person e Valen Bandeira. O segundo painel, O Futuro dos Festivais: Música, Cultura e Experiências, teve a participação de Claudia Assef e Alexandre Nickel. Por fim, o terceiro painel foi ‘Música e Transformações Sociais e discutiu a arte como ferramenta de mudança social com participação de MC Soffia e Fioti.

O evento ainda teve uma intervenção artística ao vivo feita pelo coletivo Cria Graffiti e a arte ficará exposta no dia 14 de junho em Ribeirão Preto, São Paulo.

Confira as fotos dos convidados na galeria abaixo: