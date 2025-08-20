CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. ONG Visão Mundial transforma a vida de crianças indígenas
Eventos / Projeto social

ONG Visão Mundial transforma a vida de crianças indígenas

ONG celebra 50 anos no Brasil e atua na proteção de populações em vulnerabilidade extrema, oferecendo esperança e educação

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 20/08/2025, às 09h52

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Silvana Bezerra Magalhães, presidente do conselho da ONG Visão Mundial
Silvana Bezerra Magalhães, presidente do conselho da ONG Visão Mundial - Foto: Divulgação

A Visão Mundial, ONG presente no Brasil há 50 anos e no mundo há 75, se dedica a levar apoio a comunidades esquecidas e vulneráveis. Em entrevista exclusiva à Perfil Brasil, Silvana Bezerra Magalhães, presidente do conselho da ONG, revelou relatos comoventes que ilustram a importância desse trabalho.

Crianças indígenas em situação de vulnerabilidade extrema

Um dos projetos mais emblemáticos da ONG acontece na comunidade Ticuna de Umariaçu, na Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Lá, crianças vivem sob condições de extrema vulnerabilidade, sem infraestrutura adequada e muitas vezes sem apoio familiar ou social.

Quem mais sofre são as crianças, porque elas não são vistas, elas tão, né? E a Visão Mundial olha para quem ninguém vê. Então eu fui para Pacaraima e eu conheci os projetos, eu conheci algumas histórias. Aqui eu posso contar a história daquela pessoa que não teve voz”, contou Silvana. Entre os casos que mais a impactaram está o de um garoto de 10 anos que, após sofrer abuso sexual, tirou a própria vida, deixando uma carta relatando o peso de continuar vivendo com aquela ‘desonra’.

Além do impacto emocional, a ONG atua na educação. Uma educadora Ticuna ensina português para 150 crianças simultaneamente em uma igreja, com recursos limitados. A Visão Mundial apoia com materiais, pessoal e infraestrutura, como quadras e bibliotecas, atendendo aos desejos das próprias crianças e oferecendo um espaço seguro para aprender e brincar.

Mulheres em situação de risco

A atuação da ONG também se estende a mulheres em situação de risco, como Maria, uma venezuelana que fugia da pobreza e caminhou por estradas e florestas até a Colômbia com um bebê no colo. Após a morte do bebê durante a travessia, Maria perdeu a vontade de viver, chegando ao ponto de tentar suicídio. Silvana relembra:

Eu não consigo imaginar um bebê um mês dormindo ao relento… E as mulheres estavam muito impactadas, porque no desespero, essa moça se joga de uma ponte com esse bebê morto. E quando eu ouvi isso, eu falei: Nenhuma Maria mais pode morrer. Nenhum bebê pode morrer no colo de nenhuma Maria.

Essas histórias reforçam a urgência do trabalho da ONG, que busca proporcionar dignidade, esperança e acompanhamento emocional, dando voz a quem muitas vezes não é ouvido.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leia também

Dia especial

Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Clara - Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Graciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo

Canonização

Carlo Acutis - Foto: Getty Images

Carlo Acutis: O “Santo da Internet” e o milagre que o conecta ao Brasil

Batizado

Luciele Di Camargo - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Luciele Di Camargo faz rara aparição pública com os filhos

Dia especial

Graciele Lacerda e Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda revela detalhe especial do batizado da filha: 'Ficar marcado'

Amor!

Alexandre Nero - Foto: thiago Martins/ Agnews

Alexandre Nero faz rara aparição com a esposa em evento no RJ

Família

Taís Araujo curte passeio com a filha e o marido - Foto: Thiago Martins / AgNews

Taís Araujo curte passeio com a filha e o marido no Rio de Janeiro

Últimas notícias

Luan Santana e Jade Magalhães são pais de SerenaTá enorme! Filha de Luan Santana rouba a cena em nova foto da família
Bia Miranda e Gato PretoBia Miranda e Gato Preto sofrem acidente em São Paulo; vídeo mostra estrago do carro
Patricia PoetaPatrícia Poeta fala da expectativa para comandar o 'Encontro' direto da Festa do Peão de Barretos
Carla DiazMédico alerta sobre doença enfrentada por Carla Diaz: 'Mulheres são as mais atingidas'
Carol Peixinho e ThiaguinhoFalta pouco! Carol Peixinho mostra o tamanho do barrigão na reta final da gravidez
Gilberto Gil e Preta GilGilberto Gil resgata foto rara com Preta Gil em homenagem: '1 mês de saudade'
Marta de História de Amor: por onde anda a atriz Bia Nunnes?Parou a carreira? Saiba por onde anda a Marta de História de Amor!
NoneOfertas do dia: novo Samsung Galaxy S25 Edge com até 42% de desconto
MC LivinhoMC Livinho fala sobre tratamento após perfurar o pulmão em acidente de moto: 'Aplico'
A atriz Suzana AlvesSuzana Alves vive momento de reconexão: 'Feliz com minha nova fase, idade e escolhas'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade