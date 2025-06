No dia da Parada do Orgulho LGBT+, nora de Debora Bloch celebra: 'Cada vez mais lésbica'

A cantora Maria Beraldo celebrou a Parada LGBT+ em SP com uma postagem ao lado da esposa, Julia Anquier, filha de Debora Bloch

Neste domingo, 22, no dia em que acontece a Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo, a cantora Maria Beraldo usou as redes sociais para fazer uma postagem com a esposa, a roteirista Julia Anquier, filha da atriz Debora Bloch e do chef francês Olivier Anquier.

A nora da intérprete de Odete Roitman em Vale Tudo publicou algumas fotos românticas ao lado da companheira e falou sobre o orgulho de fazer parte da comunidade LGBTQIA+. "Lindo dia, comunidade. Cada vez mais lésbica. Cada vez mais queer, e o orgulho só cresce", comemorou. "Minha festa", respondeu Julia nos comentários.

Como foi o casamento delas?

Vale lembrar que as duas se casaram em uma cerimônia intimista e descontraída no final de maio. Para o dia especial, a cineasta, de 32 anos, escolheu um conjunto de calça e blazer na cor laranja para a ocasião. A cantora, de 37, optou por um look bege, composto por calça, colete no mesmo tom e camisa branca.

No dia do casamento, o pai de Júlia compartilhou um vídeo da cerimônia em seu perfil nas redes sociais com registros do dia especial. "Hoje, Débora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Júlia nossa filha primogênito com a linda e excepcional Maria", iniciou ele na legenda.

E ele continuou: "Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade. Momento evidentemente emocionante , momento que reuniu e junto para sempre duas famílias. Júlia e Maria, amo vocês".

Após o casamento, Julia Anquier confessou que ficou surpresa com a repercussão da cerimônia. "Mas a gente ficou feliz, porque a gente acha que é superimportante as pessoas se sentirem acolhidas e representadas por um casal. Como um casal lésbico tem uma importância muito grande, isso foi uma surpresa", disse Julia ao portal ghsow.

