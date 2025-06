Neymar Jr curte evento com Bruna Biancardi, que exibiu o barrigão de grávida

Prestes a se tornar pai pela quarta vez, Neymar Jr é fotografado ao lado da esposa grávida em evento e usa jaqueta caríssima

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou a noite de quarta-feira, 25, na companhia da esposa, Bruna Biancardi. Os dois fizeram uma rara aparição em evento em São Paulo e esbanjaram simpatia.

O casal apaixonado posou lado a lado na entrada do evento e exibiu os looks estilosos. Neymar apareceu com uma jaqueta que é avaliada em mais de R$ 17 mil. Por sua vez, Bruna exibiu o barrigão de grávida ao usar um macacão estampado com jaqueta de couro.

Os dois estão prestes a conhecerem Mel, que é a segunda filha dela e quarta filha dele. A menina nascerá em breve.

Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Neymar Jr e Bruna Biancardi - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Bruna Biancardi - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Neymar Jr - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Neymar Jr - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Como Neymar Jr descobriu a gravidez de Bruna Biancardi?

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus fãs ao mostrar como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez. Pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, Mel, ela revelou que contou da gestação para o marido de um jeito discreto e intimista.

Bruna contou para Neymar em um momento do casal no quarto. Os dois estavam deitados na cama com a filha, Mavie, quando Bruna deu o teste positivo de gravidez para a menina, que entregou para o pai.

Neymar foi surpreendido pelo teste. "Sério? Sério mesmo? Está grávida?”, disse ele, que logo encheu a esposa de beijos e carinhos. Inclusive, o atleta chorou de emoção. "Filha, o papai está chorando. Fala para ele: Papai, você está pronto para mais uma Maviezinha?”, afirmou ela. E ele comemorou: "Estou muito feliz”.

Além de Mavie e Mel, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca e Helena.

