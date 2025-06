Nattan vive perrengue em show ao esquecer de devolver celular de fã

O cantor Nattan passou por uma situação inusitada após interagir com o público e esquecer de devolver o celular de uma fã; saiba detalhes!

Nattan, de 26 anos, protagonizou um momento inusitado durante seu show em Janaúba, Minas Gerais. Ao receber o celular de um fã para tirar uma selfie, o cantor acabou se distraindo, colocou o aparelho no bolso e se esqueceu de devolvê-lo. O celular só foi retornado após o fim da apresentação.

André Felipe, criador de conteúdo que estava próximo ao palco, foi quem entregou o telefone ao artista. No entanto, a selfie não chegou a acontecer. Mais tarde, ele compartilhou o episódio em suas redes sociais, explicando o que houve no momento em que Nattan guardou o celular na calça e deixou o palco com ele.

“E eu que fui pro show do Nattan, ele pegou o meu celular pra tirar a foto, colocou no bolso da calça e levou junto com ele”, comentou André.

Foi apenas após o encerramento do show que o cantor percebeu o que havia acontecido. “Não tem nome, não tem nada. Esse celular vou deixar com o motorista, pra voltar pra entregar pro produtor da festa”, disse Nattan ao explicar a situação.

Logo depois, o namorado de Rafa Kalimann conseguiu contato com uma amiga de André para informar sobre a devolução. Para registrar o momento, Nattan tirou algumas fotos e, por iniciativa própria, gravou um vídeo pedindo desculpas ao fã por não ter devolvido o celular durante o show.

"To devolvendo o celular, tá? Desculpa, o motora [motorista] tá indo levar. Tamo junto! Olha que eu ia levando!", brincou o cantor.

Confira o momento em que Nattan esquece de devolver o celular:

Rafa Kalimann e o cantor Nattan serão pais!

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! Nesta terça-feira, 3, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante.

Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles. Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. “Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai”, disse ela; confira mais detalhes!

