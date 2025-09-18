Minalba celebra sustentabilidade e impacto social no CARAS Inverno 2025

Água oficial do Inverno CARAS 2025, Minalba reforçou sua conexão profunda com Campos do Jordão, no interior de São Paulo, não só como origem de sua água mineral na Serra da Mantiqueira, mas como território de cuidado, atuação e inspiração.

“Temos muito orgulho de ser a água de Campos do Jordão, todos nossos produtos vêm exclusivamente de nossa Fonte Água Santa, e fazemos questão de destacar essa origem única em nossas embalagens”, afirma Christina Larroude, Diretora de Marketing da Minalba Brasil.

Durante a temporada de inverno, os convidados da Caras puderam degustar a água Minalba diretamente na Fonte Água Santa, além de visitar a fábrica e conhecer de perto todo o processo de envasamento da marca. “Foi incrível conhecer a fábrica e entender de onde vem essa água tão especial”, comenta a atriz Jessika Alves.

Na Minalba Brasil sustentabilidade e segurança alimentar são a base do negócio. A Fonte Água Santa está inserida em uma área de preservação ambiental cuidada pela empresa há mais de 50 anos. “É uma fonte de características especiais, sendo uma fonte de surgência, onde a água brota naturalmente na superfície. Ela é captada por canos de inox e segue diretamente para a fábrica, sendo envasada sem qualquer alteração, preservando suas propriedades originais. Vender água mineral não é simples, afinal, ela não pode ser tratada e precisa manter suas características naturais”, explica Christina, ressaltando que a água da marca se diferencia pela composição natural: baixo teor de sódio, pH alcalino e riqueza em magnésio.

Sustentabilidade, inclusão e impacto social

A preocupação com a sustentabilidade também é um dos pilares da marca, que foi pioneira ao lançar a água em lata no país, com uma embalagem 100% e infinitamente reciclável, que pode voltar às prateleiras em apenas 60 dias se descartada corretamente. Esse compromisso com a economia circular se soma a iniciativas que promovem a inclusão, como o lançamento da primeira tampa em braille no Brasil para consumidores com deficiência visual. “Pode parecer detalhe, mas faz toda a diferença na autonomia e liberdade dessas pessoas”, afirma.

Com olhar voltado ao impacto social, a empresa também investe em ações transformadoras. Desde 2024, com o projeto “Minalba Premium by Renot”, a marca estabeleceu parceria com a ONG local AME Campos, que atua no fortalecimento da comunidade e na valorização da cultura local por meio de projetos sociais e educativos.

“Apesar de ser conhecida por seus hotéis e restaurantes, Campos do Jordão também enfrenta realidades sociais desafiadoras. Essa parceria valoriza os jovens da cidade e abre novas perspectivas”, conta Christina, destacando que é possível unir construção de marca, negócio e impacto positivo.

Essa postura responsável reflete uma tendência do novo consumidor, especialmente da geração Z, cada vez mais consciente sobre suas escolhas. “Todo mundo precisa beber água, mas hoje as pessoas se perguntam: que água eu estou consumindo? Existe uma busca por saúde, qualidade e responsabilidade ambiental. E a lata surge como uma opção para essa nova consciência”, reforça a executiva. Para a Minalba, participar da temporada CARAS Inverno é um movimento natural, alinhado ao território e ao DNA da marca. “A CARAS é uma plataforma de conexão com um público diferenciado, somos parceiros de longa data e é um dos principais projetos do nosso calendário. Ver os talentos da CARAS vivenciarem Campos é algo que faz a cidade crescer e nos dá orgulho de fazer parte disso”, finaliza Christina.

Sobre Minalba Brasil

Minalba Brasil é a divisão de bebidas não alcoólicas do GEQ, um dos maiores conglomerados empresariais do País, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados, ideal para todas as ocasiões de consumo. Principal empresa brasileira de águas minerais naturais e com o portfólio mais completo, a companhia é detentora das marcas Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Refri, Citrus e do energético Night Power. Possui ainda o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital, bem como a distribuição exclusiva das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna, e a distribuição no varejo da bebida hidratante funcional Sorox.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações. Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares.