Marjorie Estiano faz rara aparição com o namorado em noitada no RJ

A atriz Marjorie Estiano surge abraçada com seu namorado ao curtir show no Rio de Janeiro na noite de sábado

A atriz Marjorie Estiano fez uma rara aparição em público com seu namorado, o médico Marcio Maranhão, na noite de sábado, 12. O casal apaixonado surgiu abraçado ao prestigiar o show da cantora Ana Carolina no Rio de Janeiro.

Para o evento, a estrela surgiu com um look todo marrom básico. Enquanto isso, o amado dela apostou em um modelito cinza e preto.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde junho de 2022. Ele é o autor do livro Sob Pressão - A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, que foi a obra que inspirou a série Sob Pressão, da Globo, na qual ela interpretou uma das personagens centrais.

Em dezembro de 2022, o casal foi visto no estúdio do programa Domingão com Huck, da Globo. A atriz foi a campeã na categoria de Atriz de Série no prêmio Melhores do Ano. Quando ela foi anunciada como a vencedora, a câmera flagrou a artista ao lado do seu namorado, o médico Marcio Maranhão. Os dois estavam sentados lado a lado na plateia de famosos do programa.

Marjorie Estiano e o namorado, Marcio Maranhão - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Marjorie Estiano e o namorado, Marcio Maranhão - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Marjorie Estiano e o namorado, Marcio Maranhão - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Marjorie Estiano e a carreira musical

No programa da Globo ‘Altas Horas', a atriz Marjorie Estiano abriu o coração para revelar o verdadeiro motivo por trás de sua decisão de interromper sua saudosa carreira musical. Durante sua participação, a artista confessou que escolheu deixar a música para trás para priorizar seu trabalho na atuação.

O assunto surgiu quando a atriz foi questionada sobre a decisão. Sincera, Marjorie não fugiu da pergunta e revelou a dificuldade ao equilibrar os dois mundos: "Não dava pra conciliar com a carreira de cantora, impossível! Eu fazia novela! Era uma loucura, era quando dava, aquele sufoco de pegar avião, pegar ônibus”, iniciou.

Emprestando sua voz para 'Natasha', vocalista do grupo fictício 'Vagabanda' em 'Malhação', a atriz compartilhou que lidar com gravações da novela adolescente e suas apresentações como cantora era um processo desgastante: "Não sabia se ia dar tempo, era muito estressante", afirmou Marjorie, dona de hits como ‘Você sempre será’.

Por fim, a atriz confessou que tinha dificuldades em estabelecer limites entre sua carreira pessoal como cantora e o papel da personagem na novela: "Era bem esquizofrênico pra mim, porque era o repertório da personagem e eu ainda não tinha desenvolvido a minha identidade musical”, ela desabafou.

“Eu sabia que eu queria ser cantora ou ser atriz, mas eu ainda não tinha desenvolvido minha identidade. Então aquele repertório era da personagem, as pessoas amavam, porque viam na Malhação. Ao mesmo tempo, eu tinha a oportunidade de estar no palco, de cantar pra muita gente, mas não era aquilo que eu queria musicalmente”, Marjorie finalizou.

Leia também: Marjorie Estiano aposta em vestido 'embalado a vácuo' para noite especial