Marjorie Estiano faz aparição pública com o namorado em evento no Rio de Janeiro

A atriz Marjorie Estiano fez uma nova aparição em público com seu namorado, o médico Marcio Maranhã na noite desta quarta-feira, 6. Os pombinhos marcaram presença no show de Zé Ibarra, no Rio de Janeiro.

Para o evento, a artista escolheu camisa branca com decote em V e uma calça xadrez em tons de marrom, bege e preto, com modelagem ampla e cós alto. Para completar o visual, escolheu um cinto de couro marrom e sapatos escuros fechados.

Já o namorado dela elegeu uma jaqueta puffer preta, usada com uma camiseta. Além de calça jeans azul e um par de tênis cinza com detalhes em branco.

Marjorie Estiano faz rara aparição com o namorado — Foto: Victor Chapetta / Agnews

Recentemente, os dois foram juntos ao show da cantora Ana Carolina no Rio de Janeiro. Para o evento, a estrela surgiu com um look todo marrom básico. Enquanto isso, o amado dela apostou em um modelito cinza e preto. Relembre!

Vale lembrar que os dois estão juntos desde junho de 2022. Ele é autor do livro Sob Pressão – A Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro, obra que inspirou a série homônima da Globo, na qual ela viveu uma das protagonistas.

Carreira de Marjorie Estiano

Marjorie Dias de Oliveira, mais conhecida como Marjorie Estiano, é uma atriz, cantora, compositora e apresentadora brasileira. Em 2004 integrou o elenco de Malhação, interpretando Natasha. Logo depois da sua segunda participação na novela, foi escalada para Páginas da Vida. Em 2007 fez Duas Caras, seguida por Caminho das Índias, A Vida da Gente, Império, entre outras.

Também esteve no elenco de séries como Ligações Perigosas, Justiça e Sob Pressão. Como cantora, lançou seu primeiro álbum autointitulado em 2005. Ao todo são três álbuns e dois EPs.

