A atriz Mariana Ximenes e o ator Gabriel Leone marcaram presença no evento de lançamento do Prêmio Chico Vive em São Paulo
A atriz Mariana Ximenes e o ator Gabriel Leone prestigiaram o evento de lançamento do Prêmio Chico Vive, que é uma homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes. O encontro aconteceu em São Paulo na quinta-feira, 7.
Mariana apresentou o debate sobre o ecossistema de legados da Plataforma Chico Mendes, que inclui o prêmio e outras ações, durante a São Paulo Climate Week, no Aya Hub.
O evento ainda contou com as presenças do cineasta Sérgio Machado (roteirista e co-diretor do longa sobre Chico Mendes), Patricia Ellen (fundadora do Instituto Aya) e Edel Moraes (Secretária de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente).
A premiação acontecerá no dia 23 de outubro, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e vai premiar jovens líderes e iniciativas socioambientais.
|Gominho comove ao falar de Preta Gil: 'Minha maior saudade'
|'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
|Um dia antes da morte do pai, Arlindinho revelou ensinamento que recebeu de Arlindo Cruz
|Médico explica sequelas graves que afetaram Arlindo Cruz após o AVC: 'Áreas cerebrais destruídas'
|Mariana Ximenes e Gabriel Leone prestigiam o lançamento do Prêmio Chico Vive
|Michelle Barakat utiliza técnica inovadora no transplante de sobrancelhas
|Giorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos
|Dra. Gilmara Pandolfo explica os sinais da doença inflamatória intestinal
|Babi Cruz sobre paternidade de Arlindo Cruz: 'Sempre foi extremamente presente'
|Quem são os filhos de Arlindo Cruz? Conheça a família dele