Mariana Ximenes e Gabriel Leone prestigiam o lançamento do Prêmio Chico Vive

A atriz Mariana Ximenes e o ator Gabriel Leone marcaram presença no evento de lançamento do Prêmio Chico Vive em São Paulo

A atriz Mariana Ximenes e o ator Gabriel Leone prestigiaram o evento de lançamento do Prêmio Chico Vive, que é uma homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes. O encontro aconteceu em São Paulo na quinta-feira, 7.

Mariana apresentou o debate sobre o ecossistema de legados da Plataforma Chico Mendes, que inclui o prêmio e outras ações, durante a São Paulo Climate Week, no Aya Hub.

O evento ainda contou com as presenças do cineasta Sérgio Machado (roteirista e co-diretor do longa sobre Chico Mendes), Patricia Ellen (fundadora do Instituto Aya) e Edel Moraes (Secretária de Povos e Comunidades Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente).

A premiação acontecerá no dia 23 de outubro, no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e vai premiar jovens líderes e iniciativas socioambientais.

Mariana Ximenes, Gabriel Maceron Santamaria, Edel Moraes, Gabriel Leone e Joana Henning - Foto: Divulgação

Mariana Ximenes - Foto: Divulgação