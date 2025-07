Marcelo Antunes celebra 40 anos com festa luxuosa em Portofino idealizada por Domenico Dolce

Evento na Villa Olivetta reuniu convidados internacionais e contou com cenografia exuberante inspirada no verão italiano

Marcelo Antunes comemorou seus 40 anos em grande estilo nesta quinta-feira, 3 de julho, com uma celebração memorável na charmosa cidade de Portofino, na Itália. O empresário carioca e diretor criativo do MGA Studio foi recebido com carinho por amigos e familiares na Villa Olivetta — residência icônica de Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, que cederam gentilmente o espaço para o evento.

A comemoração teve a assinatura criativa do próprio Domenico Dolce, que transformou cada detalhe da festa em uma verdadeira obra de arte. Com seu estilo vibrante, o estilista italiano cuidou pessoalmente da ambientação, figurinos, cenografia e até das flores, imprimindo uma identidade “Very Dolce” que marcou todos os momentos da programação.

Três dias de celebração com espírito italiano

O aniversário contou com uma agenda de três dias que celebrou o espírito do verão italiano. O pontapé inicial foi dado com um jantar de boas-vindas no clássico restaurante Puny, seguido por uma animada festa à beira-mar no Le Carillon Beach Club. O ápice da celebração ocorreu na própria Villa Olivetta, com os convidados chegando de barco e sendo surpreendidos por uma cenografia temática, que transitava do animal print ao carretto siciliano, culminando em uma queima de fogos que iluminou os céus da região.

Convidados ilustres e clima de descontração

Marcelo Antunes estava acompanhado do marido, o arquiteto Rodrigo Beze, e recebeu cerca de 120 convidados vindos de diversas partes do mundo. Entre os presentes estavam nomes como Domenico Dolce, Guilherme Siqueira, Silvia Braz, Carlos Jereissati, Camila Yunes, Ana Eliza Setúbal, Karla Marques, Vivianne Piquet e Fernanda Adriano.

Trajetória e projetos

Além de diretor criativo do MGA Studio, Marcelo também é o idealizador da série A Natureza de Receber, produção que explora com sofisticação e identidade brasileira a arte de receber bem. A série já contou com a participação de nomes como Silvia Braz, Ana Paula Siebert, Camila Yunes, Vivianne Piquet, Carolina Neves Ribeiro e Antônia de Sá Cavalcante Borges, e segue para sua segunda temporada.

A celebração em Portofino foi mais do que uma festa de aniversário: foi uma experiência sensorial que uniu moda, arte, amizade e brasilidade em um cenário dos sonhos. Veja as fotos na galeria abaixo: