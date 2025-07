Lúcia Helena Galvão e Isabella Galvão lançam o livro ‘Filosofia com Aroma de Café: Reflexões de Mãe e Filha’

As autoras Lúcia Helena Galvão e Isabella Galvão realizam evento de lançamento do novo livro na Livraria da Alma, em São Paulo

A professora e filósofa Lúcia Helena Galvão e sua filha, a também professora Isabella Galvão, realizaram o lançamento do livro ‘Filosofia com Aroma de Café: Reflexões de Mãe e Filha’ na Livraria da Alma, em São Paulo. O evento contou com a presença de admiradores, alunos e convidados para a sessão de autógrafos e um talk com as autoras.

As duas conversaram com os presentes sobre o sentido da vida e a beleza do cotidiano. Além disso, elas mostraram como a filosofia está presente nas experiências mais simples.

Vale destacar que o livro 'Filosofia com Aroma de Café: Reflexões de Mãe e Filha’ une reflexões filosóficas com cenas do cotidiano e reforça a ideia de que a filosofia deve habitar os diálogos e as pausas.

Publicado pela Hanoi Editora, o projeto já está disponível nas principais livrarias do país e em versão digital.