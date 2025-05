Longe do Met Gala, Fernanda Torres arranca elogios ao posar em lago na Itália

Enquanto os holofotes se voltavam para o Met Gala, a atriz Fernanda Torres marcou presença em evento exclusivo às margens do Lago de Como

Nesta segunda-feira, 5, Fernanda Torres compartilhou cliques de sua passagem por Tivoli, próximo à Roma, na Itália. No dia em que as celebridades dominam o Met Gala em Nova York, a atriz foi uma das convidadas para o desfile exclusivo da Chanel na Villa d'Este , cenário histórico classificado pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Após sua recente indicação ao Oscar por Ainda Estou Aqui, muitos acreditaram que Fernanda estaria entre as brasileiras convidadas do Met Gala. Mas, segundo sua equipe, a atriz preferiu trocar os holofotes de Nova York por dias tranquilos e especiais ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, curtindo férias em Portugal.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a artista. "Sempre perfeita!", escreveu uma seguidora. "Brilhante como tem que ser", ressaltou outra. "As fotos da Nanda são iguais as entrevistas, a melhor sempre é a próxima", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Como tem sido a viagem para Portugal?

Após uma intensa divulgação do filme Ainda Estou Aqui, Fernanda Torres tem curtido seu merecido descanso. Em suas redes sociais, a atriz publicou uma série de fotos e vídeos em que aparece aproveitando belas paisagens de Portugal.

"Queridos, quanto tempo né? Andei sumida me recuperando aqui em Portugal. Primeiro, eu fui lá para o Douro e agora eu estou no Alentejo. É um paraíso. Olhem esse vinhedo. Depois, lá no fundo tem as oliveiras. Vou passar bem, obrigada. Um beijo grande", disse ela.

O filme Ainda Estou Aqui foi indicado para o Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, vencendo a segunda categoria. A atriz Fernanda Torres ainda disputou a estatueta de Melhor Atriz por sua atuação como Eunice Paiva. Veja os registros!

Leia também:Fernanda Torres exibe 'diploma' e envelope do Oscar de "Ainda Estou Aqui" emoldurados