Ex-apresentadora do Jornal Nacional, Valéria Monteiro surge com novo namorado

Primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional na década de 1990, Valéria Monteiro reaparece em público com o novo namorado

A jornalista Valéria Monteiro, que foi a primeira mulher a apresentar o Jornal Nacional na década de 1990, reapareceu em público na noite de quarta-feira, 4. A estrela fez uma rara aparição ao lado do novo namorado, o advogado Nilson Lucilio.

Os dois foram prestigiar a sessão para convidados do espetáculo Bolero, que comemora os 20 anos de carreira da Studio3 Cia. de Dança, em São Paulo. Esta foi a primeira aparição em público do novo casal.

Afinal, por onde anda Valéria Monteiro? De acordo com o Jornal O Globo, a profissional segue na área da comunicação e também está engajada na política, sendo que já concorreu a um cargo público. Ela tentou ser deputada federal e cogitou se candidatar à Presidência da República. Nas redes sociais, ela diz que é comunicadora, jornalista, ativista, mãe e avó.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilha momentos do seu dia a dia e as iniciativas sociais que apoia. Recentemente, ela se mostrou contra a PL que falava sobre a proibição do abordo.

Ao longo de sua carreira, ela trabalhou no Fantástico e no Jornal Nacional, e também fez carreira internacional ao ser repórter na WNBC, nos Estados Unidos.

Valéria Monteiro e Nilson Lucilio - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Monteiro (@euvaleriamonteiro)

Momentos marcantes de William Bonner no Jornal Nacional

No comando do 'Jornal Nacional' desde 1996, William Bonner já cobriu diversos acontecimentos históricos no Brasil e no mundo. Em entrevista ao 'Fantástico', o âncora do maior telejornal do país revelou que dois ocorridos recentes marcaram sua carreira no jornalismo da TV Globo.

De acordo com Bonner, a tragédia da Boate Kiss, em 2013, e as enchentes do Rio Grande do Sul, em 2024, o marcaram profundamente. "Ambas muito dramáticas e no mesmo estado", declarou o comunicador, recordando outros episódios inesquecíveis.

"A Globo, ao longo desses anos todos, trouxe para gente coberturas memoráveis não apenas de momentos dramáticos como esses, mas também de celebrações, como títulos mundiais do Ayrton Senna, como conquistas da Seleção Brasileira de futebol, do nosso vôlei. Eu acho que o esporte também tem essa função muito importante de atenuar as mazelas do dia a dia", disse ele.

O jornalista ainda relatou qual edição do jornal 'O Globo' considera especial. "Em 2008, os Estados Unidos elegeram Barack Obama. Foi o primeiro presidente negro e até agora o único na história dos Estados Unidos. E eu estava lá", relembrou William Bonner.

