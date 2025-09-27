Lembra dela? Tatyane Goulart faz rara aparição com a filha em cinema no RJ

Ex-atriz mirim, Tatyane Goulart surge com a filha de 6 anos em evento no cinema no Rio de Janeiro. Veja as fotos das duas juntas

A ex-atriz mirim Tatyane Goulart fez uma rara aparição em um evento com a filha, Catarina, de 6 anos. Mãe e filha foram fotografadas pelos paparazzi enquanto estavam na pré-estreia do filme ‘Dindo Léo Para Dedéu’, de Léo Fuchs, em um cinema no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 27.

Nas fotos, a mamãe coruja posou ao lado da filha, que já está enorme e fofíssima. Inclusive, as duas apareceram com vestidos brancos para o passeio juntas.

Vale lembrar que Tatyane segue na carreira de atriz e também é diretora. Em sua carreira, ela ficou famosa ainda na infância ao atuar em novelas como Felicidade e Kubanacan.

Tatyane Goulart é mãe solo

Recentemente, Tatyane Goulart contou que o pai da filha não quis participar da criação dela. “Ele não quis participar. Ele escolheu não participar, escolhe até hoje. Ele não participa… Sequer conheceu a Catarina. Mas fui construindo essa maternidade sempre muito sozinha“, disse ela no podcast Mamãe Solo.

“Mas em todos os momentos, eu falava: ‘quero muito essa criança. Quero por mim, por ele, por todo mundo. Então, assim, vou me resolver, vou dar um jeito aqui e vou me organizar’. Eu vou te dizer uma frase, que ouvi dele, e que você me conhece há tempo suficiente e vai entender onde isso bateu. Ele falou assim: ‘cara, eu estou com um problema, porque você sabe que tenho lá a Fulana e faz o seguinte… Vamos, por ora, interromper isso e aí. Termino com ela e, no futuro, a gente engravida’“, afirmou.

Por fim, ela disse: “Eu não estou negociando uma gravidez, não estou negociando um namoro. Estou dizendo que estou grávida. Você faz o que você quiser com essa informação. Sei que tenho um filho, uma filha, não sei ainda o que é agora. Se você tem uma relação, se a gente vai ter uma relação, se a gente vai ser amigo, se a gente vai para lados opostos, isso ninguém sabe dizer. Sei que eu, a partir de hoje, não estou mais sozinha. Você eu não sei“.