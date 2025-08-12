Leilão com roupas de Paulo Gustavo terá renda revertida para obra social

Thales Bretas e Fiorella Mattheis promovem o leilão beneficente com roupas e acessórios de Paulo Gustavo para apoiar as Obras Sociais Irmã Dulce

A generosidade de Paulo Gustavo segue viva por meio de uma ação solidária que tem como objetivo perpetuar seu legado de amor e ajuda ao próximo. O leilão beneficente de roupas e acessórios do ator, doados por seu viúvo, Thales Bretas, acontece até 18 de agosto, no site da plataforma Gringa, que foi fundada por Fiorella Mattheis.

100% do lucro arrecadado será destinado às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), instituição à qual Paulo mantinha uma relação próxima e para a qual fez doações durante sua vida.

O que está sendo leiloado?

As peças que estão disponíveis no leilão fazem parte do acervo pessoal de Paulo Gustavo e incluem roupas e acessórios que marcaram momentos de sua carreira e vida pessoal. São itens usados em espetáculos, filmes e outros marcos de sua trajetória artística. Mais do que objetos, essas peças representam a essência de Paulo, seu estilo e sua presença inconfundível. Entre os itens leiloados, estão roupas de palco e acessórios icônicos que fazem parte da história do humorista, refletindo a sua irreverência e autenticidade.

Benefícios da ação

A escolha de destinar os recursos ao Obras Sociais da Irmã Dulce não é por acaso. Paulo Gustavo tinha uma forte conexão com a instituição e, em vida, fez contribuições significativas. A doação de R$600 mil para a construção da segunda etapa da Unidade Dona Dulce (UDD), núcleo voltado ao atendimento de pacientes oncológicos, é uma das ações mais simbólicas desse vínculo.

Como participar do leilão

O leilão é realizado até 18 de agosto. Durante esse período, as peças estarão disponíveis para lances no site da Gringa. Participar do leilão será uma oportunidade única para adquirir itens marcantes da trajetória de Paulo Gustavo e, ao mesmo tempo, contribuir para um projeto transformador. O leilão é uma forma de celebrar a vida e o legado do ator, além de proporcionar apoio a uma causa que ele abraçou com todo o coração.