Lala Rudge reúne convidadas para celebrar sua nova coleção

A empresária Lala Rudge reuniu convidadas e influenciadoras digitais para um encontro especial em sua casa em São Paulo. Ela realizou um evento para celebrar o lançamento da coleção Pássaros, de La Rouge Belle, sua marca de loungewear.

A recepção contou com um almoço especial, que teve buffet assinado por Le Picerie, doces de Isabella Suplicy e bar com coquetéis de Shakers. A decoração do evento teve arranjos florais de Verbena e foi pensada por Bel Francez e Youv.

Entre as convidadas estavam Isabella Fiorentino, Maria Braz, Helena Silvarolli, Victoria Hamuche e muito mais.

Veja as fotos na galeria abaixo: