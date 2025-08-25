Jethro International realiza cerimônia solene em São Paulo

Jethro International condecorou novos líderes durante evento realizado em hotel de São Paulo
A Jethro International, organização com sede na Europa e presente em todos os continentes, realizou uma cerimônia solene no dia 22 de agosto durante um evento no Hotel Unique, em São Paulo.
A organização condecorou novos líderes através dos princípios da Diplomacia Civil, como: Ally Almeida (CEO da Agius Cultural/VP Associação Acadêmica de Empreendedorismo (AADE) e Diretora Estratégica da Associação Viotto) e Simone Viotto (CEO da JK EstéticaAvançada e presidente da Associação e Instituto Viotto).
A cerimônia teve a presença da diretora global Janine Rangel, embaixadores, governantes internacionais, gestores de fundos de investimentos sociais e líderes filantrópicos, diplomatas e diretores da organização.
O evento também contou com o Prêmio Martin Luther King, que é entregue por trabalhos humanitários e sociais de destaque para instituições relevantes.
|Filho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai
|Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
|Médico explica mastectomia em casos de câncer como o de Jessie J: 'Necessária'
|Virginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
|Tony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
|Conheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos
|Vale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer
|Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê
|Esposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
|Dança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!