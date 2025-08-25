Jethro International realiza cerimônia solene em São Paulo

Jethro International condecorou novos líderes durante evento realizado em hotel de São Paulo

A Jethro International, organização com sede na Europa e presente em todos os continentes, realizou uma cerimônia solene no dia 22 de agosto durante um evento no Hotel Unique, em São Paulo.

A organização condecorou novos líderes através dos princípios da Diplomacia Civil, como: Ally Almeida (CEO da Agius Cultural/VP Associação Acadêmica de Empreendedorismo (AADE) e Diretora Estratégica da Associação Viotto) e Simone Viotto (CEO da JK EstéticaAvançada e presidente da Associação e Instituto Viotto).

A cerimônia teve a presença da diretora global Janine Rangel, embaixadores, governantes internacionais, gestores de fundos de investimentos sociais e líderes filantrópicos, diplomatas e diretores da organização.

O evento também contou com o Prêmio Martin Luther King, que é entregue por trabalhos humanitários e sociais de destaque para instituições relevantes.

Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação

Claudia Jimenez, Janine Rangel, Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação

Edgard Almeida Leonardi e Ally Almeida - Foto: Divulgação