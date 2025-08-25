CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Jethro International realiza cerimônia solene em São Paulo
Eventos / Celebração

Jethro International realiza cerimônia solene em São Paulo

Jethro International condecorou novos líderes durante evento realizado em hotel de São Paulo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 12h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ally Almeida
Ally Almeida - Foto: Divulgação

A Jethro International, organização com sede na Europa e presente em todos os continentes, realizou uma cerimônia solene no dia 22 de agosto durante um evento no Hotel Unique, em São Paulo.

A organização condecorou novos líderes através dos princípios da Diplomacia Civil, como: Ally Almeida (CEO da Agius Cultural/VP Associação Acadêmica de Empreendedorismo (AADE) e Diretora Estratégica da Associação Viotto) e Simone Viotto (CEO da JK EstéticaAvançada e presidente da Associação e Instituto Viotto). 

A cerimônia teve a presença da diretora global Janine Rangel, embaixadores, governantes internacionais, gestores de fundos de investimentos sociais e líderes filantrópicos, diplomatas e diretores da organização. 

O evento também contou com o Prêmio Martin Luther King, que é entregue por trabalhos humanitários e sociais de destaque para instituições relevantes. 

Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação
Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação
Claudia Jimenez, Janine Rangel, Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação
Claudia Jimenez, Janine Rangel, Ally Almeida e Simone Viotto - Foto: Divulgação
Edgard Almeida Leonardi e Ally Almeida - Foto: Divulgação
Edgard Almeida Leonardi e Ally Almeida - Foto: Divulgação

João Pestana Dias, Ally Almeida e Janine Rangel - Foto: Divulgação
João Pestana Dias, Ally Almeida e Janine Rangel - Foto: Divulgação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leia também

Festival

Virginia e Ana Castela - Foto: Eduardo Martins / Brazil News e Tomzé Fonseca/ Agnews

Virginia e Ana Castela dividem camarote em Barretos após rumores envolvendo Zé Felipe

Show

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine - Foto: Paulo Tauil / AgNews

Sasha Meneghel e Bruna Marquezine marcam presença no show de João Lucas

Celebração

Victor Donmez, Diretor da Meliá Hotels Internacional para a América Latina - Foto: Divulgação

Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis aconteceu nesta semana

Novidade

Sócios-investidores confraternizam o novo INNSiDE São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação

Meliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil

Premiação

Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico Vive - Foto: Divulgação

Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil

Festa!

Rodrigo Silva - Fotos: Van Campos-Léo Franco/AgNews

Filho caçula de Faustão, Rodrigo surge acompanhado na festa do irmão

Últimas notícias

Neymar JrFilho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai
Afonso descobre mais armações de FátimaVale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
Jessie J passou por mastectomia; médico explicaMédico explica mastectomia em casos de câncer como o de Jessie J: 'Necessária'
Virginia Fonseca posta reflexão sobre ataquesVirginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
Nesta segunda-feira, 25, Tony Ramos completa 77 anosTony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
Veja outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias PerfeitosConheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer
Camila Queiroz e Klebber ToledoMenino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê
Esposa de Pedro Leonardo revela cirurgiasEsposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
Após as quatro apresentações, o Grupo A ficou em primeiro lugarDança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade