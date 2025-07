Jeniffer Nascimento faz rara aparição em público com a filha, Lara

Protagonista da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, Jeniffer Nascimento curte passeio com a filha, Lara, de 1 ano. Veja as duas juntas

A atriz Jeniffer Nascimento aproveitou a manhã deste sábado, 12, para prestigiar uma sessão de cinema com a filha, Lara, de 1 ano. A artista levou a herdeira para conferir a exibição do filme Os Smurfs em um cinema na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

A garotinha apareceu fofíssima com um look azul enquanto posava para as fotos no colo da mãe coruja.

Vale lembrar que Jeniffer é uma das protagonistas da novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, na qual interpreta a cantora de rádio Dita. Em breve, a personagem Dita vai se apaixonar por Candinho (Sergio Guizé) e eles vão formar o novo casal da trama das 6.

Jeniffer Nascimento e a filha, Lara - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Jeniffer Nascimento e a filha, Lara - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Jeniffer Nascimento e a filha, Lara - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Jeniffer Nascimento celebra a personagem Dita

No início das gravações da novela Êta Mundo Melhor!, a atriz Jeniffer Nascimento contou mais sobre o que o público pode esperar da personagem Dita ao longo da novela.

"Eu diria que Dita é uma mulher à frente do seu tempo, pois está sempre disposta a quebrar paradigmas da sociedade em prol da sua felicidade. Ela não abaixa a cabeça pra ninguém, mas, ao mesmo tempo, sabe o momento certo de dizer as verdades. Além disso, ela é muito determinada. Vai lutar para conquistar os seus objetivos sem esquecer de quem ela é”, disse ela.

E completou sobre sua primeira protagonista em novela. “É um grande presente. Nunca imaginei que o protagonismo viria de uma personagem que eu já vivi anteriormente. Eu defino esse momento como resultado de muito esforço, trabalho e dedicação. Afinal, comecei a atuar muito cedo, aos cinco anos. Estou muito feliz com esse reconhecimento", afirmou.

