JBS celebra sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York

José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, participa da cerimônia do toque do sino após a entrada da JBS na Bolsa de Valores de Nova York

Nesta quarta-feira, 25, a JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, celebrou sua listagem na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O fundador da JBS, José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, participou da tradicional cerimônia de toque do sino de abertura no evento que reuniu membros da comunidade financeira.

Antes da cerimônia, Wesley Batista, acionista controlador da JBS, realizou um discurso. “Mesmo com crescimento e adaptação, nosso modo de trabalhar permanece o mesmo. Somos focados. Somos disciplinados. Estamos determinados a ser os melhores em tudo o que fazemos”, disse.

No evento, a liderança da empresa apresentou a estratégia global de crescimento, geração de valor e oportunidades de suas operações ao redor do mundo. “Este é o início de um novo e empolgante capítulo para a JBS. Nossa recente listagem na NYSE é o resultado do trabalho árduo das nossas equipes em todas as regiões onde atuamos e posiciona a JBS de forma ainda melhor para concretizar nosso objetivo de sermos a principal empresa de alimentos do mundo. Por meio de projetos-chave de crescimento, a JBS pode atender à forte demanda dos consumidores por proteínas de alta qualidade e fortalecer as relações de ganha-ganha que temos com nossos parceiros produtores. Estamos gratos pela oportunidade de nos conectar com nossos investidores baseados nos EUA e ansiosos para seguir apresentando nossa visão de alimentar um mundo em crescimento, ao mesmo tempo em que construímos um futuro melhor para nossos colaboradores e as comunidades onde atuamos”, afirmou o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni.