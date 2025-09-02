CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Isabel Fillardis celebra novo ciclo de vida e carreira no Kurotel
Eventos / Viagem

Isabel Fillardis celebra novo ciclo de vida e carreira no Kurotel

Depois do Festival de Cinema de Gramado, Isabel Fillardis curte momentos de autocuidado e bem-estar ao lado do namorado

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 10h07

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Isabel Fillardis e Well Aguiar
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação

A atriz e cantora Isabel Fillardis aproveitou sua passagem pelo Festival de Cinema de Gramado para vivenciar momentos de autocuidado e bem-estar ao lado do namorado, o ator e produtor cultural Well Aguiar. A experiência aconteceu no Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, em Gramado (RS), reconhecido por oferecer programas que equilibram corpo, mente e espírito.

Durante o festival, Isabel viveu uma experiência inédita: atuou como avaliadora, observando o cinema nacional sob uma perspectiva diferente. “Inverter os papéis é muito interessante. Estou gostando bastante de poder olhar o cinema brasileiro por outra perspectiva, entender os temas abordados e a diversidade de narrativas. Foi um desafio escolher os melhores em meio a tantos bons trabalhos”, contou a atriz.

Isabel também foi eternizada na Calçada da Fama de Gramado, um momento que considera um marco em sua carreira. “Até então, acredito que foi a maior homenagem que recebi, porque não se trata de um trabalho específico, mas sim de uma trajetória. Eles escreveram que é um novo ciclo — e realmente é. Estou empreendendo no audiovisual e no teatro com meu parceiro, e agora volto também aos palcos como cantora, com turnê marcada para setembro”, celebrou.

Reconexão com o Sul e o Kurotel

A visita a Gramado teve um significado especial para Isabel, que já conhecia o Kurotel desde a infância de sua filha, Analuz. “Vir com meu amor é diferente. Podemos aproveitar juntos e também em momentos separados. O crescimento do Kur é extraordinário, são muitas possibilidades de cuidado e bem-estar. A gente é muito bem acolhido aqui”, afirmou.

Well Aguiar reforçou a experiência transformadora: “Este é um lugar de reconciliação, onde conseguimos entrar em contato com o que realmente somos. O Kur promove um compartilhamento genuíno, com humanidade, atenção e excelência.

Entre os procedimentos, Isabel destacou momentos especiais, como o exame de sensibilidade alimentar, que revelou como certos alimentos podem inflamar o organismo, e o banho de Cleópatra, que proporcionou uma experiência sensorial completa. Well acrescentou: “É difícil destacar apenas uma atividade. As massagens, as terapias com lodo, os exercícios físicos… tudo aqui surpreende. Saio do Kur com o corpo em movimento e a alma em expansão.

Novos projetos

A atriz também compartilhou seus próximos passos profissionais. Além da turnê “Isabel Fillardis Pretas do Brasil”, com roteiro de Well Aguiar, que estreia em setembro em Brasília e no Rio de Janeiro, o casal desenvolve projetos teatrais e audiovisuais com pautas de relevância social. “Estamos criando projetos sobre racismo estrutural, gênero e saúde mental na infância e juventude. Nossa equipe é diversa, contemplando mulheres, homens, pessoas neurodivergentes… Queremos que cada projeto dialogue com diferentes públicos e use a arte como ferramenta de transformação”, explicou Isabel.

Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis - Foto: Divulgação
Isabel Fillardis - Foto: Divulgação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Isabel Fillardis

Leia também

Espetáculo

Patricia Marx - Foto: Leandro Menezes/ Divulgação

Patricia Marx faz rara aparição com a esposa em noite de espetáculo

Negócios

Geyze Diniz e Stefano Bauducco - Foto: Divulgação

Jantar especial reúne famílias empresárias para falar sobre sucessão e liderança feminina

CARAS INVERNO 2025

Jakelyne Oliveira na bike aérea do Prana Park, no CARAS Inverno 2025 - FOTO: Ian Castilho

Prana Park conquista os holofotes na temporada CARAS Inverno 2025

CARAS INVERNO 2025

Chef Anderson Oliveira entre o elenco da temporada CARAS Inverno 2025 - FOTO: Ian Castilho

Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025

CARAS INVERNO 2025

Michelle e Giselle Batista no Restaurante Ibérico, na temporada CARAS Inverno 2025 - FOTO: Ian Castilho

Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025

CARAS INVERNO 2025

Petybon abrilhantou experiência gastronômica de CARAS Inverno 2025 - FOTO: Ian Castilho

Petybon aquece corações com experiências gastronômicas surpreendentes, criadas para o CARAS Inverno 2025

Últimas notícias

Gusttavo Lima e LeonardoGusttavo Lima revela conselho importante que recebeu de Leonardo: 'Um pai'
Rosana Beni celebra seu aniversário em grande estiloRosana Beni celebra seu aniversário em grande estilo
MC Daniel e Lorena MariaMC Daniel revela de quem partiu a decisão do término com Lorena Maria
Rafaella Justus e César TralliRafaella Justus reage à nova conquista do padrasto, César Tralli
NoneOferta Relâmpago: desconto de 65% na caixa de som JBL GO4
Alessandro Jodar e a esposaApresentador Alessandro Jodar revela sexo e nome do bebê após anunciar que será pai
Ronaldinho GaúchoRonaldinho Gaúcho vive nova fase com a neta: 'Vai gostar de música que nem o avô'
Mariana Rios e Ticiane PinheiroMariana Rios se derrete com presente que Ticiane Pinheiro enviou para seu filho
Ator da Globo morreu aos 74 anos com doença cruelVeterano global de Terra Nostra morreu aos 74 anos de doença grave silenciosa
William Bonner e Sandra AnnenbergSandra Annenberg fala sobre parceria com William Bonner no Globo Repórter
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade