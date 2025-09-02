Isabel Fillardis celebra novo ciclo de vida e carreira no Kurotel

Depois do Festival de Cinema de Gramado, Isabel Fillardis curte momentos de autocuidado e bem-estar ao lado do namorado

A atriz e cantora Isabel Fillardis aproveitou sua passagem pelo Festival de Cinema de Gramado para vivenciar momentos de autocuidado e bem-estar ao lado do namorado, o ator e produtor cultural Well Aguiar. A experiência aconteceu no Kurotel – Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, em Gramado (RS), reconhecido por oferecer programas que equilibram corpo, mente e espírito.

Durante o festival, Isabel viveu uma experiência inédita: atuou como avaliadora, observando o cinema nacional sob uma perspectiva diferente. “Inverter os papéis é muito interessante. Estou gostando bastante de poder olhar o cinema brasileiro por outra perspectiva, entender os temas abordados e a diversidade de narrativas. Foi um desafio escolher os melhores em meio a tantos bons trabalhos”, contou a atriz.

Isabel também foi eternizada na Calçada da Fama de Gramado, um momento que considera um marco em sua carreira. “Até então, acredito que foi a maior homenagem que recebi, porque não se trata de um trabalho específico, mas sim de uma trajetória. Eles escreveram que é um novo ciclo — e realmente é. Estou empreendendo no audiovisual e no teatro com meu parceiro, e agora volto também aos palcos como cantora, com turnê marcada para setembro”, celebrou.

Reconexão com o Sul e o Kurotel

A visita a Gramado teve um significado especial para Isabel, que já conhecia o Kurotel desde a infância de sua filha, Analuz. “Vir com meu amor é diferente. Podemos aproveitar juntos e também em momentos separados. O crescimento do Kur é extraordinário, são muitas possibilidades de cuidado e bem-estar. A gente é muito bem acolhido aqui”, afirmou.

Well Aguiar reforçou a experiência transformadora: “Este é um lugar de reconciliação, onde conseguimos entrar em contato com o que realmente somos. O Kur promove um compartilhamento genuíno, com humanidade, atenção e excelência.”

Entre os procedimentos, Isabel destacou momentos especiais, como o exame de sensibilidade alimentar, que revelou como certos alimentos podem inflamar o organismo, e o banho de Cleópatra, que proporcionou uma experiência sensorial completa. Well acrescentou: “É difícil destacar apenas uma atividade. As massagens, as terapias com lodo, os exercícios físicos… tudo aqui surpreende. Saio do Kur com o corpo em movimento e a alma em expansão.”

Novos projetos

A atriz também compartilhou seus próximos passos profissionais. Além da turnê “Isabel Fillardis Pretas do Brasil”, com roteiro de Well Aguiar, que estreia em setembro em Brasília e no Rio de Janeiro, o casal desenvolve projetos teatrais e audiovisuais com pautas de relevância social. “Estamos criando projetos sobre racismo estrutural, gênero e saúde mental na infância e juventude. Nossa equipe é diversa, contemplando mulheres, homens, pessoas neurodivergentes… Queremos que cada projeto dialogue com diferentes públicos e use a arte como ferramenta de transformação”, explicou Isabel.

Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação

Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação

Isabel Fillardis e Well Aguiar - Foto: Divulgação

Isabel Fillardis - Foto: Divulgação