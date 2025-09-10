Animal Nelore de R$ 4,2 milhões da dupla Henrique e Juliano estará na EXPO Rio Preto

Você sabia? Os cantores sertanejos Henrique e Juliano possuem uma criação de gado Nelore e mandaram uma fêmea de R$ 4,2 milhões para evento

Os cantores sertanejos Henrique e Juliano fazem muito sucesso na música e também na pecuária de elite. Os dois são donos da Nelore HeJ, na qual criam animais de elite na Fazenda Terra Prometida, no Tocantins. Inclusive, eles prometem que seus animais estarão expostos na 62ª EXPO Rio Preto.

A criação dos sertanejos é referência no mercado de genética de qualidade. Tanto que eles vão levar cerca de 35 a 40 animais de alto padrão para a exposição. Inclusive, o público do evento vai conhecer a fêmea Philadelphia FIV do HeJ, que é avaliada em R$ 4,2 milhões.

O diretor da Fazenda Terra Prometida, Luan Paulo Padun da Silva, contou sobre a importância do evento para a Nelore NeJ. “A EXPO Rio Preto é uma das exposições mais importantes para nós. Essa feira é decisiva e vai sediar a semifinal do ranking nacional da raça Nelore. O nosso objetivo é conquistar o título da semifinal aqui e avançar para a final na Expoinel Minas, em Uberaba. As expectativas são as melhores”, afirmou.

A dupla Henrique e Juliano não estará no evento. Porém, os animais da fazenda vão fazer uma viagem de dois dias para marcarem presença na EXPO Rio Preto e destacar a genética de alto desempenho da criação.

SERVIÇO 62ª EXPO Rio Preto

De 13 a 21/9 (Etapa Leite)

De 28/9 a 5/10 (Etapa Corte)

Local: Recinto de Exposição Alberto Bertelli Lucatto

Evento aberto ao público

Entrada e estacionamento gratuitos