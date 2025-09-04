CARAS Brasil
  1. Eventos
  Heber Garrido inicia nova etapa na carreira com a agência HOG MKT
Eventos / Agência

Heber Garrido inicia nova etapa na carreira com a agência HOG MKT

HOG MKT foi idealizada e criada para operar como uma plataforma estratégica de branding match

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 19h11

Heber Garrido inicia nova etapa ao lado dos filhos
Heber Garrido inicia nova etapa ao lado dos filhos - Foto: Divulgação

Heber Garrido tem novidade em sua carreira! Com mais de 30 anos de atuação na direção de marketing de grandes marcas, ele começa uma nova etapa com a agência HOG MKT. O novo negócio foi criado e idealizado para operar como plataforma estratégica de branding match.

Acreditamos que turismo, entretenimento e marcas podem caminhar juntos para criar impacto real – não só na experiência do visitante, mas também na geração de oportunidades econômicas para destinos e comunidades”, afirmou. 

A empresa é comandada por Heber Garrido ao lado dos filhos, Caio e Lucca Garrido. Os herdeiros assumem as frentes de licenciamento e patrocínios. “Eles cresceram nesse universo, têm um olhar autêntico para a experiência do cliente e agregam a agilidade que o mercado exige. Essa combinação é poderosa”, disse o pai.

O objetivo da HOG MKT é alinhar os projetos com experiências e pessoas em busca da criação de valor no ecossistema turístico brasileiro. Inclusive, Garrido quer revolucionar a forma como a iniciativa privada atua na promoção de destinos. "O setor público sempre teve protagonismo nesse tema, mas a iniciativa privada pode – e deve – liderar movimentos que conectem turismo, entretenimento e grandes marcas, criando experiências inesquecíveis e ampliando a geração de renda”, declarou. 

A agência possui quatro pilares principais: Eventos Especiais; Patrocínios e Parcerias; Licenciamento e Entretenimento; e Consultoria e Geração de Receitas.

Saiba mais sobre cada um dos pilares:

  • Eventos Especiais: A área já possui dois eventos de incentivo em parceria com o BTG Pactual e parceria estratégica com a Jungle Beach, um calendário especial que leva experiências amazônicas para resorts e parques temáticos.
  • Patrocínios e Parcerias: A unidade já conectou grandes marcas, como Heineken, Ambev, Chandon, Red Bull e gigantes do universo financeiro, com projetos para criar oportunidade e experiências para visitantes de parques e hospedagens em resorts.
  • Licenciamento e Entretenimento: É o pilar que atua com foco no licenciador e na oferta de experiências e eventos.
  • Consultoria e Geração de Receitas: É a unidade responsável por desenhar estratégias comerciais inovadoras, contando inteligência de dados e modelos disruptivos de distribuição.

