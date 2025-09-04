Heber Garrido inicia nova etapa na carreira com a agência HOG MKT

HOG MKT foi idealizada e criada para operar como uma plataforma estratégica de branding match

Heber Garrido tem novidade em sua carreira! Com mais de 30 anos de atuação na direção de marketing de grandes marcas, ele começa uma nova etapa com a agência HOG MKT. O novo negócio foi criado e idealizado para operar como plataforma estratégica de branding match.

“Acreditamos que turismo, entretenimento e marcas podem caminhar juntos para criar impacto real – não só na experiência do visitante, mas também na geração de oportunidades econômicas para destinos e comunidades”, afirmou.

A empresa é comandada por Heber Garrido ao lado dos filhos, Caio e Lucca Garrido. Os herdeiros assumem as frentes de licenciamento e patrocínios. “Eles cresceram nesse universo, têm um olhar autêntico para a experiência do cliente e agregam a agilidade que o mercado exige. Essa combinação é poderosa”, disse o pai.

O objetivo da HOG MKT é alinhar os projetos com experiências e pessoas em busca da criação de valor no ecossistema turístico brasileiro. Inclusive, Garrido quer revolucionar a forma como a iniciativa privada atua na promoção de destinos. "O setor público sempre teve protagonismo nesse tema, mas a iniciativa privada pode – e deve – liderar movimentos que conectem turismo, entretenimento e grandes marcas, criando experiências inesquecíveis e ampliando a geração de renda”, declarou.

A agência possui quatro pilares principais: Eventos Especiais; Patrocínios e Parcerias; Licenciamento e Entretenimento; e Consultoria e Geração de Receitas.

Saiba mais sobre cada um dos pilares: