Em um cenário onde a informação circula em múltiplas plataformas e o conteúdo é um ativo estratégico para marcas, empresas e veículos, a Faculdade Belas Artes lança sua nova pós-graduação em Criação de Conteúdos para Jornalistas, com o apoio institucional e de conteúdo do Grupo Perfil, responsável por algumas das marcas mais relevantes do jornalismo e entretenimento no Brasil: CARAS, Rolling Stone Brasil, Contigo!, Recreio e AnaMaria.

Voltado a profissionais da comunicação que desejam se reinventar e ampliar sua atuação no universo digital, o curso oferece uma formação atualizada, criativa e multidisciplinar. Com início previsto para agosto de 2025, o programa aborda desde as novas linguagens do jornalismo digital até a criação de narrativas para marcas, redação multiplataforma, branded content, storytelling transmídia, curadoria de tendências, construção de audiência e o uso de inteligência artificial como ferramenta de apoio à produção editorial.

Entre as disciplinas, estão:

Conteúdo e Estratégia Editorial

Storytelling, Narrativas e Transmídia

Criação de Conteúdo para Plataformas Digitais

Jornalismo de Marca e Branded Content

Jornalismo de Dados e Pesquisa Aplicada

Tendências de Consumo e Curadoria de Conteúdo

IA e Ferramentas Digitais na Produção Editorial

Marketing de Conteúdo e SEO

Redação Criativa e UX Writing

O corpo docente é formado por profissionais que atuam diretamente no mercado editorial, digital e publicitário, conectando teoria e prática com profundidade. Ao longo do curso, os alunos também terão contato com desafios reais propostos por veículos do Grupo Perfil, vivências de mercado, estudos de caso e mentorias com líderes de redação, marketing e conteúdo.

“Apoiamos essa iniciativa porque acreditamos na força do conteúdo como pilar da transformação digital. Investir na formação de novos talentos e na requalificação de jornalistas é fundamental para a sustentabilidade do nosso setor”, afirma Luis Maluf, CEO do Grupo Perfil.

Com mais de 90 anos de história, a Belas Artes é reconhecida pela excelência em cursos voltados à economia criativa e inovação. A pós-graduação será oferecida em formato híbrido, com aulas online ao vivo, encontros presenciais e atividades práticas em ambientes de criação e redação.

As inscrições já estão abertas no site oficial da instituição: vivabelasartes.com.br/curso/criacao-de-conteudos