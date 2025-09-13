Ginasta Flavia Saraiva assume namoro com filho de jogador de futebol

A ginasta Flávia Saraiva está apaixonada! Na noite de sexta-feira, 12, ela surgiu acompanhada no festival The Town, em São Paulo.

A estrela foi fotografada ao lado do influenciador digital Tulinho, que é filho do ex-jogador de futebol Túlio Maravilha. Os dois posaram abraçados e sorridentes nos bastidores dos shows do evento.

De acordo com o site Quem, Flávia e Tulinho estão namorando. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre o assunto.

Vale lembrar que, em 2024, Flávia Saraiva contou que estava em busca de um namorado. “Gente, eu estou à procura de um amor, entendeu? Eu só quero amar e as pessoas [se perguntam] ‘como assim?’. Como assim vocês? Vamos em busca de amores novos”, disse ela no podcast Match o Papo e Clube do Erro.

Flavinha: de promessa a ginástica brasileira

A ginasta carioca Flávia Saraiva, ou “Flavinha” para os fãs, conquistou o coração do Brasil não apenas com sua técnica impecável, mas com um carisma e uma resiliência que a transformaram em um dos maiores nomes do esporte nacional. Com uma trajetória marcada por superações, a ginasta de 25 anos fez história ao ser parte fundamental da equipe que conquistou o bronze inédito por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O começo de um fenômeno

Nascida no Rio de Janeiro, em 1999, a paixão de Flávia pela ginástica começou ainda na infância, aos 8 anos, em um projeto social. Inspirada por grandes nomes como Daiane dos Santos e Daiane Hipólito, ela se destacou rapidamente. Aos 11 anos, tomou a corajosa decisão de deixar a família na capital para morar em Três Rios, onde aprimoraria seu treinamento sob a orientação da técnica Georgette Vidor, em um projeto que revelaria o seu talento.

A estreia internacional veio com o pé direito nos Jogos Olímpicos da Juventude de Nanquim, na China, em 2014. A ginasta, então com 14 anos, conquistou a medalha de ouro no solo, além de prata no individual geral e na trave, mostrando ao mundo um talento que viria a ser um dos mais importantes da modalidade no Brasil.

Lesões e a força da superação

A carreira de Flávia Saraiva, no entanto, não é feita apenas de vitórias. A ginasta enfrentou uma série de desafios, incluindo lesões recorrentes no tornozelo, que a fizeram cogitar a aposentadoria. Em 2022, após uma cirurgia, ela enfrentou uma dolorosa recuperação que a levou a questionar sua continuidade no esporte. A dor física e emocional era grande, mas a atleta se apoiou em uma equipe multidisciplinar e, principalmente, na sua própria resiliência.

Sua determinação a levou a uma das fases mais vitoriosas de sua trajetória. Em 2023, ela conquistou cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, tornando-se a ginasta mais premiada da competição. Pouco depois, no Campeonato Mundial de Ginástica, ela obteve a inédita medalha de prata por equipes e o bronze no solo, provando que sua força vai além do aparelho.

O legado olímpico em Paris 2024

A jornada de superação de Flávia culminou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A ginasta, que já havia participado das edições Rio 2016 e Tóquio 2020, chegou à capital francesa com a missão de fazer história. Junto com Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, ela foi essencial para a conquista da medalha de bronze por equipes, a primeira do Brasil na ginástica artística feminina.

Mesmo enfrentando uma nova cirurgia, desta vez no ombro, logo após os jogos, Flávia mostrou sua força e já retornou às competições. Em setembro de 2025, no Campeonato Brasileiro de Ginástica, a atleta voltou a brilhar ao conquistar a medalha de ouro na trave, seu aparelho de especialidade, marcando um novo capítulo de sua carreira. A ginasta segue firme, elevando o nome do Brasil e inspirando uma nova geração a sonhar alto.