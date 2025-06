Ginasta Chico Barretto se casa com médica do esporte em Goiânia

O ginasta olímpico Chico Barretto celebrou seu casamento com Amália Carneiro no último sábado, 31, em cerimônia romântica

O ginasta olímpico Chico Barretto está casado! Ele oficializou a união com a médica do esporte Amália Carneiro no último sábado, 31, em Goiânia, Goiás.

A cerimônia aconteceu ao ar livre e contou com decoração romântica e repleta de flores coloridas. Logo depois, eles reuniram os amigos em uma festa agitada para curtirem a união.

Vale lembrar que Chico Barreto tem 35 anos e longa carreira no esporte. Ele já conquistou 4 medalhas de ouro em Jogos Panamericanos e participou de duas Olimpíadas.

O atleta está aposentado do esporte desde fevereiro de 2025. Enquanto isso, a noiva dele é médica do esporte com foco em performance, prevenção de lesões e saúde dos atletas.

Outro casamento do final de semana

A ex-BBB Bárbara Heck está casada! Ela oficializou o casamento com o empresário Rick Maia neste sábado, 31, em Gramado, Rio Grande do Sul. Os dois celebraram a união em uma cerimônia ao ar livre.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido branco sem alças e estilo romântico. Enquanto isso, o noivo optou por um terno escuro com camisa branca.

Eles decidiram se casar no sul do Brasil por causa das origens dela, que é de Novo Hamburgo. Os dois devem curtir a lua de mel nas Ilhas Maldivas em julho de 2025.

Entre os convidados, eles contaram com as presenças de Viih Tube, Eliezer, Larissa Tomásia, Lais Caldas e Gustavo Marsengo.