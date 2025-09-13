Gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen reaparecem em público. Veja como elas estão

As gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen fizeram uma rara aparição juntas em um evento em Nova York, nos Estados Unidos. Depois de conquistarem a fama na infância, as duas cresceram e ficaram mais discretas. Tanto que quase não são vistas em público durante a vida adulta.

Porém, elas abriram uma exceção para prestigiarem a Semana de Moda de Nova York. Aos 39 anos, as gêmeas estiveram no evento da W Magazine e da Bloomingdale’s no Eleven Madison Park.

Mary-Kate e Ashley posaram para fotos com a editora-chefe Sara Moonves. Elas foram ao evento com looks oversized e lenços estampados.

Vale lembrar que as gêmeas ficaram famosas com apenas 6 meses de idade, quando fizeram parte do elenco da série Três É Demais. Durante toda a primeira infância, elas brilharam no seriado enquanto se revezavam no papel de Michelle Tanner. Logo depois, as atrizes brilharam em 14 filmes entre os anos de 1992 e 2004.

Na vida adulta, elas se afastaram da mídia. Apaixonadas por moda, elas vivem discretamente e fazem raras aparições em público. Hoje em dia, Ashley é casada com Louis Eisner e é mãe de um menino. Por sua vez, Mary-Kate está solteira. As duas são empresárias do ramo da moda, no qual fundaram uma grife de luxo e já ganharam prêmios no mundo fashion.

Irmã das gêmeas Olsen já sofreu com crise do pânico

Elizabeth Olsen se abriu em relação a crises que pânico que tinha no passado e como fez para contornar a situação. “Eu não entendia o que era ansiedade ou ter ataque de pânico até eu ter 21 anos”, comentou a atriz à revista americana Variety.

A atriz conhecida por interpretar Wanda Maximoff nos filmes da Marvel Studios comentou que as crises eram frequentes. “Me lembro de tê-los [ataques de pânico] a cada hora. Eu morava na 13ª Avenida, entre a 6ª e a 7ª. Eu estava atravessando a Sexta Avenida na 14ª, e percebi que não conseguia atravessar a rua – me levantei contra a parede e pensei que ia cair morta a qualquer momento”, contou a artista.

Para resolver a situação, Olsen decidiu buscar ajuda de uma amiga que se consultava com um médico especialista em ataques de pânico. “Ela teve pânico antes de mim e aprendeu vários exercícios mentais. Um deles na verdade foi muito semelhante a um exercício de atuação que fazíamos na Atlantic”, se referindo à escola de atuação Atlantic Acting School em Nova York.

A atriz ainda comentou que levava medicamentos para as crises em sua bolsa: “Eu tinha remédios para o caso de sentir que eu estava tendo uma emergência, e só de tê-los em minha bolsa parecia bom”.

Elizabeth ainda comentou na entrevista sobre o futuro de sua personagem nos filmes da Marvel: “Para onde eu acho que Wanda está indo é um lugar de redenção, eu acho que ela estava nesse caminho. Não acho que nenhum desses personagens realmente se foi, especialmente quando você introduz o Multiverso para multiplicar todos os nossos corpos diferentes em outros universos”.