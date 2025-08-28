Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025

Celso Camargo, proprietário do espaço, revela os bastidores da criação do menu exclusivo e saboroso do Restaurante Ibérico

Em meio ao charme gelado da serra gaúcha, a temporada CARAS Inverno 2025 ganhou um tempero especial com a chegada do Restaurante Ibérico, uma das grandes surpresas do Prana Park. Fugindo do óbvio e apostando na originalidade, o espaço encantou os convidados com um cardápio exclusivo inspirado na rica e saborosa cozinha espanhola.

“Nós fizemos um menu especial para receber os convidados da CARAS. Optamos pela cozinha ibérica, porque não queríamos cair na mesmice”, revelou o proprietário Celso Camargo, com a autenticidade que marca sua trajetória como empreendedor. Segundo ele, a escolha foi estratégica e buscava preencher uma lacuna gastronômica no cenário local. “Restaurante de carne tem uns 20, italiano tem 50… A cozinha espanhola estava menos representada.”

Com foco em pratos que exaltam a tradição ibérica, o menu trouxe delícias como tapas, croquetas de cupim e receitas clássicas da península, cuidadosamente executadas para proporcionar uma experiência memorável aos visitantes. A curadoria dos ingredientes e a montagem dos pratos foi pensada para surpreender até os paladares mais exigentes.

Mesmo com os desafios, a equipe do Prana Park conseguiu desenvolver um menu que foi além das expectativas. “Para os ingredientes que a gente precisava, conseguimos fazer um cardápio bem interessante. E eu acho que estamos tendo sucesso. Pelo menos é diferente, sabe?”, comentou o empresário, satisfeito com a recepção calorosa do público.

Com essa proposta ousada e cheia de personalidade, o Restaurante Ibérico se consolida como um dos grandes destaques gastronômicos do Inverno 2025 na serra. E o Prana Park, sem dúvida, conquistou seu espaço entre os queridinhos da estação. “A beleza de Campos está no nível dos melhores lugares do mundo. E aqui a gente tem aventura, natureza e também gastronomia”, destacou Celso.