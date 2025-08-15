Filho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto

Maria RIbeiro recebe o carinho do filho, Bento, e do ex-marido, Caio Blat, no lançamento do seu novo livro no Rio de Janeiro

A atriz Maria Ribeiro realizou um evento em uma livraria do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 14, para o lançamento do seu novo livro, chamado ‘Não Sei Se É Bom, Mas É Teu’. Entre seus convidados estavam o filho Bento e o ex-marido, o ator Caio Blat.

Inclusive, o rapaz, de 15 anos, posou ao lado dos pais e mostrou o quanto já cresceu. Ele apareceu mais alto do que o pai e a mãe.

O novo livro de Maria Ribeiro reúne crônicas escritas por ela desde 2018 sobre reflexões contemporêneas e cotidianas.

Caio Blat, Bento e Maria Ribeiro - Foto: Cristina Granato

Bento e Maria Ribeiro - Foto: Cristina Granato

Maria Ribeiro já elogiou Susana Vieira

Em 2024, Maria Ribeiro ficou emocionada ao descobrir que serviu de inspiração para Susana Vieira escrever sua autobiografia, Senhora do Meu Destino. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou uma história carinhosa com a artista e afirmou que a considera uma mulher feminista, além de pioneira. "A Susana disse que escreveu o livro inspirada por mim, eu estou em choque", disse ela, que esteve presente no lançamento da obra, que aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro.

Segundo Maria, ela e Susana tinham uma relação muito próxima no passado, quando as duas moravam no mesmo condomínio. Na época, ela recebia recados deixados pela então vizinha e colega de emissora. " A gente era vizinha de condomínio e a gente não se encontrava sempre, mas a Susana lia as minhas colunas, quando eu escrevia no Globo, e deixava comentários na portaria, em capítulos de novela", lembra.

"Na época a gente ainda tinha capítulos de novela no papel, ela pegava os versos dos capítulos e deixava mensagens para mim", completa ela, que estava super empolgada durante o evento de lançamento.

Admiradora do trabalho de Susana, Maria também é uma pessoa que acompanha os passos da atriz. Ela conta que sempre olhou para a colega como uma referência enquanto mulher, por sua autenticidade e defesa pela liberdade feminina, mesmo depois de sofrer diversos ataques.

"Há muitos anos que eu falo que ela é uma inspiração, eu acho que ela tem uma liberdade. Ela namorou quem ela quis, ela fez o que ela quis, é realmente uma feminista, uma mulher que eu admiro muito e eu estou tão difícil de falar porque estou muito emocionada", disse ela, que finalizza: "Viva a Susana Vieira".