Filho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto

Maria RIbeiro recebe o carinho do filho, Bento, e do ex-marido, Caio Blat, no lançamento do seu novo livro no Rio de Janeiro
A atriz Maria Ribeiro realizou um evento em uma livraria do Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 14, para o lançamento do seu novo livro, chamado ‘Não Sei Se É Bom, Mas É Teu’. Entre seus convidados estavam o filho Bento e o ex-marido, o ator Caio Blat.
Inclusive, o rapaz, de 15 anos, posou ao lado dos pais e mostrou o quanto já cresceu. Ele apareceu mais alto do que o pai e a mãe.
O novo livro de Maria Ribeiro reúne crônicas escritas por ela desde 2018 sobre reflexões contemporêneas e cotidianas.
Em 2024, Maria Ribeiro ficou emocionada ao descobrir que serviu de inspiração para Susana Vieira escrever sua autobiografia, Senhora do Meu Destino. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou uma história carinhosa com a artista e afirmou que a considera uma mulher feminista, além de pioneira. "A Susana disse que escreveu o livro inspirada por mim, eu estou em choque", disse ela, que esteve presente no lançamento da obra, que aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro.
Segundo Maria, ela e Susana tinham uma relação muito próxima no passado, quando as duas moravam no mesmo condomínio. Na época, ela recebia recados deixados pela então vizinha e colega de emissora. " A gente era vizinha de condomínio e a gente não se encontrava sempre, mas a Susana lia as minhas colunas, quando eu escrevia no Globo, e deixava comentários na portaria, em capítulos de novela", lembra.
"Na época a gente ainda tinha capítulos de novela no papel, ela pegava os versos dos capítulos e deixava mensagens para mim", completa ela, que estava super empolgada durante o evento de lançamento.
Admiradora do trabalho de Susana, Maria também é uma pessoa que acompanha os passos da atriz. Ela conta que sempre olhou para a colega como uma referência enquanto mulher, por sua autenticidade e defesa pela liberdade feminina, mesmo depois de sofrer diversos ataques.
"Há muitos anos que eu falo que ela é uma inspiração, eu acho que ela tem uma liberdade. Ela namorou quem ela quis, ela fez o que ela quis, é realmente uma feminista, uma mulher que eu admiro muito e eu estou tão difícil de falar porque estou muito emocionada", disse ela, que finalizza: "Viva a Susana Vieira".
