Festa de 60 anos da TV Globo rende foto rara de Patrícia Poeta com o filho e a nora

Celebrando os 60 anos de TV Globo, a apresentadora Patrícia Poeta surgiu sorridente em foto ao lado do filho, Felipe Poeta, e da nora; veja

Na última segunda-feira, 28, Patrícia Poeta marcou presença no Show 60 anos da TV Globo, e aproveitou o evento para registrar momentos especiais. Nas redes sociais, a apresentadora do Encontro posou para um raro clique ao lado do filho, Felipe Poeta, e da nora, Juliana Mello.

Ainda durante a celebração, Patrícia fez questão de tirar fotos ao lado de Nicolas Prattes e Sabrina Sato, além de tietar os humoristas Fabio Porchat e Tatá Werneck, que surgiram fantasiados como Praga e Dengue, personagens icônicos do Xou da Xuxa. Animada, a famosa também sentou no colo de Ivete Sangalo para registrar mais um momento descontraído com a cantora.

Vejas as fotos:

Patrícia Poeta posa com o filho, Felipe Poeta, e a nora, Juliana Mello. Foto: Reprodução/Instagram

Quem é o filho de Patrícia Poeta?

Aos 22 anos de idade, Felipe Poeta é fruto da antiga relação de Patrícia Poeta com o diretor da TV Globo e dos Estúdios Globo, Amauri Soares. Em março deste ano, o jovem se formou em produção musical na Los Angeles College of Music, nos Estados Unidos e a apresentadora expressou seu orgulho ao compartilhar registros do momento.

"Meu filho, estou há um tempão tentando escrever algo para você, mas são milhões de memórias que me passam na cabeça. Você na minha barriga, criança, sempre muito ligado à arte. Lembro das suas descobertas, de fazer as lições de casa com você, de aprender a surfar para poder te acompanhar - e é isso que quero sempre: poder te acompanhar, te aplaudir, comemorar com você suas conquistas", iniciou Patrícia.

"Seu sucesso é minha felicidade sempre, @poetanobeat. Voa! O mundo é seu! O seu dom vai te levar muito longe. Sua formatura é só uma fase dessa sua grande jornada de conquistas. Te amo hoje e sempre! #formatura", declarou ela na ocasião.

