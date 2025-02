Em entrevista recente, a estrela Fernanda Torres abriu o jogo sobre as recentes polêmicas nos bastidores do Oscar 2025; confira

Fernanda Torres segue orgulhando todos os brasileiros com seu talento na arte. Em entrevista recente à revista Vogue, a atriz compartilhou seus planos para depois da cerimônia do Oscar e deu sua opinião sobre as recentes polêmicas envolvendo o evento.

Ao veículo, Torres revelou que, além de descansar, já tem projetos encaminhados. “Vou dormir. Escrevi uma série de seis episódios sobre a qual estamos negociando, e também escrevi um roteiro de filme. Minha vida continua como sempre foi. Não sei se vai ser diferente. Acho que não”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo com a jornalista Lisa Wong Macabasco, a atriz foi questionada sobre as polêmicas que marcaram a reta final da corrida pelo Oscar. Sem mencionar concorrentes diretamente, a atriz comentou sobre o impacto da internet e a intensidade da campanha para a premiação.

“Tenho trabalhado tanto na campanha do filme, é sobre-humano. Viajo sete horas aqui, cinco horas ali, 20 horas, fazendo exibições e perguntas e respostas”, contou. “O Brasil é muito, muito forte na internet. Os artistas no Brasil tiveram que aprender a navegar nessa coisa selvagem nos últimos dez anos. Artistas foram alvos de fake news, de agressividade. Ao mesmo tempo, a internet é maravilhosa para um artista independente como eu, pois me permite lançar minhas peças e livros.”

“Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura de ódio na internet. Eu já fui alvo, e sempre lutei contra isso”, finalizou Fernanda Torres.

Para contextualizar, o longa-metragem Ainda Estou Aqui, protagonizado pela artista, recebeu três indicações ao Oscar deste ano, incluindo Melhor Filme. A atriz também disputa a estatueta de Melhor Atriz ao lado de Cynthia Erivo, Demi Moore, Mikey Madison e Karla Sofía Gascón.

Gascón, estrela do filme "Emilia Pérez", esteve no centro de uma polêmica recente ao questionar publicamente a integridade de Torres e sua equipe, sugerindo que eles estariam conduzindo uma campanha contra ela e seu filme, dirigido por Jacques Audiard. Apesar de posteriormente retirar as acusações, o episódio levou à retomada de tuítes antigos da atriz, com conteúdos considerados preconceituosos.

A cerimônia do Oscar 2025 acontecerá no dia 2 de março, com transmissão no Brasil pela TNT, Max e TV Globo.

Fernanda Torres arranca risos ao dizer que ainda se sente como o Pikachu

No último domingo, 9, Fernanda Torres marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, na California, nos Estados Unidos. Na ocasião, a atriz esbanjou carisma e bom humor e divertiu os internautas após uma fã americana questionar se ela ainda se sente o Pikachu, devido à fama que recebe.

“Sim, mais do que nunca”, respondeu Fernanda, arrancando risos. A pergunta faz referência à comparação que a artista fez em 2022. Na ocasião, Fernanda disse que ao receber a aclamação do público se sentia como o famoso personagem do Pokemon.

É importante ressaltar que Fernanda Torres está indicada para Melhor Atriz no Oscar pelo seu trabalho em Ainda Estou Aqui. O filme ainda concorre para Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Uma fã gringa perguntou à Fernanda Torres se ela ainda se sentia como Pikachu. "Mais do que nunca", respondeu prontamente Fernandinha. A fala da atriz se comparando ao monstrinho do desenho Pokemon virou meme no fim do ano passado após grande comoção por ela no evento Comic Con pic.twitter.com/zx8czFua6M — Notas e fofocas (@notasefofocas) February 10, 2025

