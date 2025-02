Fernanda Torres aumenta ansiedade pelo Oscar ao exibir bastidores de 'Good Morning America'

Fernanda Torres deixou os fãs ainda mais ansiosos pelo dia do Oscar após abrir registros nos bastidores do 'Good Morning America': "Minha ganhadora"

Nesta quarta-feira, 12, Fernanda Torres agitou as redes sociais ao publicar um registro nos bastidores de Good Morning America , no ABC Studio. Após a atriz posar com elegância em Nova York, os fãs expressaram ansiedade para o dia do Oscar, em que a estrela concorre como Melhor Atriz e Melhor Filme com o longa-metragem Ainda Estou Aqui.

"Minha ganhadora do Oscar", disse uma seguidora nos comentários. "Tu sente o peso da estatueta do Oscar na mão?", brincou outra. "Levando o cinema brasileiro para o mundo!", declarou mais uma.

Vale destacar que a participação de Fernanda Torres no Good Morning America já foi gravada, mas ainda não existem informações sobre a data em que o episódio irá ao ar.

Vejas os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Torres (@oficialfernandatorres)

Fernanda Torres comenta polêmicas na fase decisiva da corrida pelo Oscar

Fernanda Torres segue orgulhando todos os brasileiros com seu talento na arte. Em entrevista recente à revista Vogue, a atriz compartilhou seus planos para depois da cerimônia do Oscar e deu sua opinião sobre as recentes polêmicas envolvendo o evento.

Ao veículo, Torres revelou que, além de descansar, já tem projetos encaminhados. “Vou dormir. Escrevi uma série de seis episódios sobre a qual estamos negociando, e também escrevi um roteiro de filme. Minha vida continua como sempre foi. Não sei se vai ser diferente. Acho que não”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo com a jornalista Lisa Wong Macabasco, a atriz foi questionada sobre as polêmicas que marcaram a reta final da corrida pelo Oscar. Sem mencionar concorrentes diretamente, a atriz comentou sobre o impacto da internet e a intensidade da campanha para a premiação.

“Tenho trabalhado tanto na campanha do filme, é sobre-humano. Viajo sete horas aqui, cinco horas ali, 20 horas, fazendo exibições e perguntas e respostas”, contou. “O Brasil é muito, muito forte na internet. Os artistas no Brasil tiveram que aprender a navegar nessa coisa selvagem nos últimos dez anos. Artistas foram alvos de fake news, de agressividade. Ao mesmo tempo, a internet é maravilhosa para um artista independente como eu, pois me permite lançar minhas peças e livros.”

“Estou em choque com o que aconteceu. É triste, é realmente chocante. Mas sou totalmente contra a cultura de ódio na internet. Eu já fui alvo, e sempre lutei contra isso”, finalizou Fernanda Torres. Saiba mais detalhes!

Leia também:Fernanda Torres arranca risos ao dizer que ainda se sente como o Pikachu