Famosos prestigiam o lançamento do relógio The One, da Vivara

Vivara celebra sofisticação e tradição relojoeira com o lançamento do relógio automático The One em evento no Brasil Tennis Classic

Na última quinta-feira, 24 de julho, a Vivara, maior joalheria da América Latina, apresentou seu primeiro relógio automático, o modelo The One, da coleção Heritage. O evento ocorreu no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, durante a etapa masculina do World Tennis Tour 2025, torneio em que a marca é patrocinadora oficial.

Lançamento e presença de celebridades

O evento reuniu convidados especiais, incluindo celebridades e tenistas profissionais, para celebrar o lançamento do novo modelo. Entre os presentes estavam Felipe Titto, Paulo André, Bruno Magri, Matheus Ueta, Jesus Luz, David Jensen, Alex Cursino, Thais Braz, Bella Chiang, Juliane Calixto, Camila Neves, Ignacio Kim, além dos tenistas Gabriel Sidney, Dudu Ribeiro, Guto Miguel e Lucca Acioly.

A coleção Heritage e o modelo The One

A nova linha Heritage da Vivara é a primeira a incorporar movimento automático, aliando sofisticação, precisão e herança relojoeira. Com cinco modelos distintos, a coleção traz peças que transitam com facilidade entre ocasiões formais e casuais, elevando o estilo com elegância. Os modelos já estão em pré-venda no e-commerce da marca e em lojas selecionadas.

Caroline Pinheiro, Gerente Executiva de Marketing da Vivara, destacou que a coleção celebra a elegância atemporal. “Inspirada na herança do estilo clássico, Heritage celebra a elegância atemporal com acabamentos premium e design pensado para clientes multifacetados e que valorizam autenticidade, legado e sofisticação”, comenta.

Conexão com o esporte e valores compartilhados

A decisão de lançar o modelo The One durante a etapa do Brasil Tennis Classic reflete a estreita relação da Vivara com o esporte, especialmente o tênis. A marca, que tem um histórico de apoio ao esporte, reforça sua aposta no segmento, conectando sua excelência em design com os valores do tênis, como dedicação, precisão e movimento.

Paulo André - Foto: Divulgação

Matheus Ueta - Foto: Divulgação

Gabriel Sidney - Foto: Divulgação

Thais Braz - Foto: Divulgação

Paulo André e Thays Andreata - Foto: Divulgação

Jesus Luz - Foto: Divulgação

Felipe Titto - Foto: Divulgação

Felipe Rocha e Juliane Calixto - Foto: Divulgação