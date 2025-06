Ex-noivo de Carla Diaz, Felipe Becari se casa com modelo

Ex-noivo da atriz Carla Diaz, o deputado federal Felipe Becari está casado! Veja como foi o casamento dele com a modelo Thais Guisso

Ex-noivo da atriz Carla Diaz, o deputado federal Felipe Becari se casou com a modelo e nutricionista Thais Guisso no último final de semana. A união aconteceu em uma pousada no Espírito Santo em uma cerimônia ao ar livre.

Nas redes sociais, os noivos compartilharam fotos e vídeos do dia especial. Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido elegante e clássico, com direito a saia volumosa e renda. Por sua vez, o noivo optou por um terno cinza claro.

Vale lembrar que Felipe Becari viveu um romance com a atriz Carla Diaz no passado. Os noivos chegaram a ficar noivos em 2022, mas se separaram pouco tempo depois.

Felipe Becari será pai

Em abril deste ano, Felipe Becari anunciou que será pai pela primeira vez. Nas redes sociais, ele se declarou para o bebê que vai nascer.

"NOSSO BEBÊ ESTÁ A CAMINHO! O melhor presente que Deus poderia nos dar, tão sonhado, tão esperado e já tão amado! Hoje completamos três meses de gravidez, e só nós sabemos como foi difícil (mas importante) guardar esse segredo até aqui, cuidando de cada segundo, cada detalhe, curtindo devagarzinho cada um dos dias desde que descobrimos que nosso maior amor estava chegando!!! Tudo no seu tempo… tudo com muita paz, amor e carinho, desde nosso início de namoro, até nosso noivado no final do ano, sem testemunhas, sem postagens em “tempo real”, mas conscientes da família que queríamos formar e para onde queríamos caminhar… com nosso casamento chegando, não poderíamos ficar mais felizes em saber que agora, somos 3!", disse ele.

E completou: "Acho que eu, Felipe, já falei milhares de vezes aqui o quanto queria ser pai, assim como a Thaís também. Imaginem como estamos? Como curtiremos esses próximos meses até a chegada do nosso presentinho? Imaginem nossos cachorros que vocês tanto amam acompanhar, crescendo com nosso neném? É amigos… a vida sorriu para nós e o tempo curou feridas, uniu propósitos e agora nos trouxe o melhor! Viram os pezinhos para cima no ultrassom? É dessa semana! Não aguento, já amo tanto essa vidinha!!! Se deixar, escrevo aqui durante horas… e nem assim será suficiente para tentar dizer o quanto estamos felizes e nos sentindo abençoados! Obrigado a todos pelo carinho, desde já! O bebê Guisso Becari VEM AÍ!".