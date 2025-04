Entre luxo e romantismo, Ana Paula Siebert revela convite da renovação de votos com Roberto Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert emocionou ao revelar texto especial no convite da renovação de votos com Roberto Justus: "A vida é isso"

Ana Paula Siebert está a todo vapor com os preparativos para a tão aguardada renovação de votos com Roberto Justus. Na tarde desta terça-feira, 29, a influenciadora usou as redes sociais para mostrar os detalhes do convite exclusivo da celebração , que acontece na quarta-feira, 30, e promete reunir amigos e familiares para festejar não apenas a década de união do casal, mas também os 70 anos do empresário.

"Gente, estou assim, ó, uma pilha de nervos, de medo, de ansiedade. Falta um dia, exatamente um dia, para a nossa comemoração, nossa festa. É amanhã. Eu estou indo fazer várias coisas. Vou fazer uma visita agora, para fazer o ensaio, para ver como tudo está ficando lá no salão. Ai, que ansiedade, vocês não têm noção. Eu estou muito ansiosa. Eu não imaginei que eu ia ficar tão ansiosa, mas eu estou, tá?", iniciou.

Animada, Ana Paula exibiu a elegante caixa quadrada revestida de linho claro, criada para que os convidados possam usá-la depois como porta-joias. O convite ainda traz um delicado ramo de flor bordado na parte externa, alinhado à decoração da festa, que terá flores como protagonistas. "Olha o tanto que ficou lindo... Eu queria muito fazer algo que as pessoas usassem depois. E essa caixa aqui é literalmente uma caixa de joias", contou a influenciadora.

Ao abrir a caixa, os convidados podem conferir um texto escrito pelo casal. "Esse texto aqui, eu e o Roberto, nós que escrevemos: 'A vida passa rápido demais para adiarmos a felicidade. Cada dia é um presente, uma oportunidade de amar, sorrir e criar memórias ao lado de quem realmente importa. Juntos, vamos comemorar 10 anos de casados, 70 anos de vida e momentos inesquecíveis. Queremos dividir com vocês a nossa alegria, porque acreditamos que o que realmente conta são os instantes vividos com intensidade e o amor que espalhamos pelo caminho'", finalizou a declaração presente no convite. "É isso. A vida é sobre isso", reforçou Siebert.

Na sequência, a esposa de Roberto Justus revelou que a caixa conta com uma gaveta discreta onde estão reunidas todas as informações sobre o evento.

Veja os detalhes na galeria abaixo:

Lembrança especial

Ana Paula Siebert entrou no clima de romance e nostalgia ao resgatar uma de suas memórias mais especiais. A influenciadora, de 36 anos, compartilhou na segunda-feira, 28, um ensaio intimista em seu perfil nas redes sociais, usando novamente o vestido de noiva que marcou seu casamento com Roberto Justus, em 2015. A peça, assinada pelo estilista Samuel Cirnansck, foi usada ao som de “Fascinação”, a mesma canção escolhida pelo empresário para a cerimônia original.

Em um texto carregado de afeto, Ana Paula refletiu sobre a jornada a dois. “Um misto de alegria e ansiedade, esperando nossa renovação que está chegando, agradecendo pelo caminho percorrido e lembrando do olhar emocionado do Roberto quando me viu chegando… que sonho lindo nós vivemos até aqui”, refletiu a influenciadora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Leia também:Ana Paula Siebert se surpreende com pergunta inusitada sobre Roberto Justus: 'É sério?'