Emmy Awards: Veja os looks dos famosos na premiação da TV

Celebridades se reúnem no tapete vermelho da cerimônia do Emmy Awards neste domingo, 14, em Los Angeles

Na noite deste domingo, 14, várias celebridades se reuniram na 77ª cerimônia do Emmy Awards em Los Angeles, Califórnia. A premiação da TV norte-americana reuniu estrelas com looks surpreendentes e elegantes para anunciar os vencedores em várias categorias.

Confira os looks dos famosos:

O que é o Emmy Awards?

O Prêmio Emmy Awards é a maior honraria da televisão norte-americana, reconhecendo a excelência em programação de TV. É considerado o “Oscar da TV” e se divide em diversas cerimônias ao longo do ano, cada uma focada em um segmento específico da indústria.

O prêmio é concedido pela Academia de Artes e Ciências Televisivas (ATAS). A premiação principal é o Primetime Emmy Awards, que celebra as melhores produções exibidas no horário nobre (Primetime), enquanto o Daytime Emmy Awards reconhece a programação diurna e o International Emmy Awards premia programas produzidos fora dos Estados Unidos.

A estatueta do Emmy, que representa uma mulher alada segurando um átomo, simboliza a fusão entre a musa da arte e a ciência e tecnologia. Ela é um dos troféus mais cobiçados do mundo do entretenimento.

Expectativas para o Emmy 2025

A cerimônia de 2025 já começou a gerar burburinho. Os indicados foram anunciados em julho, e as séries “Ruptura”, “O Pinguim” e “The White Lotus” são algumas das favoritas nas principais categorias. Nomes como Colin Farrell (“O Pinguim”) e Stephen Graham (“Adolescência”) estão na disputa de Melhor Ator, enquanto Liza Colón-Zayas (“The Bear”) e Hannah Einbinder (“Hacks”) concorrem a Melhor Atriz Coadjuvante.

O comediante Nate Bargatze será o anfitrião do evento, prometendo um toque de humor à cerimônia que acontece em 14 de setembro de 2025.