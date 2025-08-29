Dona Chica encanta com gastronomia afetiva no CARAS Inverno 2025

Localizado em meio à floresta de araucárias, em Campos do Jordão, restaurante oferece cardápio autoral com ingredientes da Mantiqueira e tradição familiar

Durante a temporada CARAS Inverno 2025, o restaurante Dona Chica mais uma vez foi um dos grandes destaques de Campos do Jordão (SP). Com uma proposta única, o espaço comandado pelo chef Anderson Oliveira une a riqueza dos sabores da Serra da Mantiqueira com uma experiência sensorial que vai além do paladar: natureza exuberante, clima de aconchego e um verdadeiro resgate da culinária afetiva.

O Dona Chica do Parque Estadual de Campos do Jordão (localizado em meio à maior floresta de araucárias do Sudeste) é a casa-mãe do chef, criada há 12 anos e batizada em homenagem à sua avó. “Quando criamos, a ideia era justamente proporcionar um momento em família”, contou Anderson. A atmosfera acolhedora é refletida não só no ambiente, mas também no modo de servir: os pratos vão ao centro da mesa, convidando ao compartilhamento e à afetividade.

Com uma filosofia voltada à desconexão digital, o restaurante se destaca por não oferecer sinal de celular ou wi-fi. “Temos três grandes conexões que fazem toda a diferença da casa: a conexão com a natureza, a conexão entre as pessoas e a conexão com o alimento”, explica o chef. O cenário cercado por animais silvestres e vegetação nativa reforça essa proposta imersiva.

Valorizando ingredientes como PANCs (plantas alimentícias não convencionais), o restaurante aposta em itens como Ora-pro-nóbis, Joá-de-capote e Mugango, além do queridinho Tomate de Árvore, presente em todo o cardápio. Com essa curadoria afetiva e sustentável, o Dona Chica reafirmou seu papel como referência na gastronomia de Campos do Jordão e proporcionou aos visitantes do CARAS Inverno 2025 uma experiência única, saborosa e inesquecível.

“Preparamos um menu muito especial para mostrar um pouquinho da história do Dona Chica”, garantiu o chef Anderson.

Dona Chica no CARAS Inverno 2025

Para a temporada de CARAS Inverno 2025, Anderson preparou um cardápio especial, exaltando ingredientes locais e tradições locais. A entrada foi um ceviche de PANC com truta, que contou com a acidez do tomate de Árvore e juá-de-capote. Como opção intermediária, um irresistível pot-pourri de peixinho da horta empanado com chutney de cebola, a clássica coxinha e bolinhos da casa com sabores únicos, como abóbora recheada, truta, pinhão.

O prato principal celebrou o poder da brasa, com leitão e truta servidos com legumes, arroz e farofa de pinhão – combinação perfeita para os dias frios da serra. Entre as sobremesas, brilharam o brigadeiro de capim santo, o cheesecake com geleia de tomate de árvore e o delicado creme caipira de maria pretinha – a berry brasileira -, que fecharam a refeição com memória e afeto.