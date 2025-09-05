Dia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação

Em reforço à importância da data, CARAS anuncia a 3ª edição do CARAS Amazônia
Celebrado em 5 de setembro, o Dia da Amazônia marca a criação da Província do Amazonas, em 1850. Ao longo dos anos, a data ganhou um novo significado: tornou-se um símbolo da luta pela preservação de um dos biomas mais importantes do planeta.
Com 60% da sua extensão em território brasileiro, a maior floresta do mundo é essencial para o equilíbrio climático global, abrigando a maior biodiversidade da Terra e desempenhando papel vital no ciclo das águas e na regulação das temperaturas.
Constantemente ameaçada pelo desmatamento, pelas queimadas, pela mineração ilegal e pelo avanço da exploração econômica, a região será, em novembro, o centro das atenções do mundo, com a realização da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Realizado no coração da Amazônia, em Belém (PA), o evento reforçará a importância de ouvir quem vive e protege a floresta todos os dias.
Com esse mesmo espírito de engajamento e compromisso com a pauta ambiental, CARAS anuncia hoje a 3ª edição do projeto CARAS Amazônia, a ser realizada entre os dias 4 e 7 de novembro no Mirante do Gavião (localizado em Novo Airão, no Amazonas, ele fica a cerca de 180 km de Manaus, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas).
O projeto reunirá personalidades, lideranças indígenas, especialistas, artistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos sustentáveis, valorizar a cultura amazônica e fortalecer a conscientização em torno da preservação da floresta.
A iniciativa faz parte do posicionamento da CARAS como veículo ativo na promoção de causas relevantes. "Acreditamos no poder da comunicação como ferramenta de transformação. CARAS Amazônia é uma ponte entre o Brasil urbano e a floresta viva, entre informação e ação. É nosso compromisso com o futuro”, afirma Luís Maluf, CEO do Grupo Perfil.
