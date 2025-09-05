CARAS Brasil
  2. Dia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação
Eventos / CARAS Amazônia

Dia da Amazônia: um chamado à consciência e à preservação

Em reforço à importância da data, CARAS anuncia a 3ª edição do CARAS Amazônia

por Priscilla Comoti
Publicado em 05/09/2025, às 08h58

Gigi Grigio, Ademara, Bia Ben, Solano, Mari Gonzalez, Torloni e Marcela Fetter aos pés da Samaúma
FOTOS: GUSTAVO BETTINI

Celebrado em 5 de setembro, o Dia da Amazônia marca a criação da Província do Amazonas, em 1850. Ao longo dos anos, a data ganhou um novo significado: tornou-se um símbolo da luta pela preservação de um dos biomas mais importantes do planeta. 

Com 60% da sua extensão em território brasileiro, a maior floresta do mundo é essencial para o equilíbrio climático global, abrigando a maior biodiversidade da Terra e desempenhando papel vital no ciclo das águas e na regulação das temperaturas.

Constantemente ameaçada pelo desmatamento, pelas queimadas, pela mineração ilegal e pelo avanço da exploração econômica, a região será, em novembro, o centro das atenções do mundo, com a realização da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Realizado no coração da Amazônia, em Belém (PA), o evento reforçará a importância de ouvir quem vive e protege a floresta todos os dias.

Com esse mesmo espírito de engajamento e compromisso com a pauta ambiental, CARAS anuncia hoje a 3ª edição do projeto CARAS Amazônia, a ser realizada entre os dias 4 e 7 de novembro no Mirante do Gavião (localizado em Novo Airão, no Amazonas, ele fica a cerca de 180 km de Manaus, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas).

O projeto reunirá personalidades, lideranças indígenas, especialistas, artistas e representantes da sociedade civil para discutir caminhos sustentáveis, valorizar a cultura amazônica e fortalecer a conscientização em torno da preservação da floresta.  

A iniciativa faz parte do posicionamento da CARAS como veículo ativo na promoção de causas relevantes. "Acreditamos no poder da comunicação como ferramenta de transformação. CARAS Amazônia é uma ponte entre o Brasil urbano e a floresta viva, entre informação e ação. É nosso compromisso com o futuro”, afirma Luís Maluf, CEO do Grupo Perfil.

 Leia também:CARAS Amazônia: imersão sustentável na floresta

